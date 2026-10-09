У Британії затримали двох латвійців за проникнення на військову базу США

Громадяни Латвії проникли на територію авіабази Королівських ВПС Molesworth у графстві Кембриджшир. Об’єкт використовують американські військові та НАТО для розвідувальних операцій, а справу розслідує антитерористична поліція.

За інформацією Bloomberg, чоловіків віком 32 та 36 років затримали після виявлення пошкодження огорожі військового об’єкта. Обидва підозрювані проживають у Великій Британії.

Як чоловіки проникли на військову базу

За інформацією поліції, патруль Міністерства оборони Великої Британії виявив покинутий автомобіль неподалік авіабази Molesworth. Під час перевірки військові поліціянти разом із правоохоронцями графства Кембриджшир знайшли невеликий отвір в огорожі об’єкта, а самих чоловіків виявили всередині периметра бази та затримали.

Спочатку їх підозрювали в незаконному проникненні на охоронюваний об’єкт і пошкодженні майна. Згодом затриманих повторно заарештували за підозрою в порушенні закону про національну безпеку 2023 року — йдеться про проникнення на заборонену територію з метою, що може зашкодити інтересам Великої Британії.

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До розслідування залучили підрозділ із боротьби з тероризмом. Правоохоронці також провели обшуки за двома адресами в районі міста Пітерборо.

Яке значення має авіабаза Molesworth

База RAF Molesworth розташована приблизно за 110–145 км на північ від Лондона. Вона не використовується для виконання польотних завдань, проте має важливе значення для розвідувальної діяльності США та НАТО.

На її території розміщений Центр об’єднання розвідувальних даних НАТО, а також американський Об’єднаний центр розвідувальних операцій у Європі. Ці структури працюють із військовою інформацією, необхідною для діяльності Альянсу та американських збройних сил.

Керівниця лондонського підрозділу антитерористичної поліції Гелен Фланаган заявила, що розслідування перебуває на початковому етапі. Правоохоронці з’ясовують, навіщо чоловіки проникли на військовий об’єкт, і поки не виключають жодних версій.

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