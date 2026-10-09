Задержанная в Астане по запросу украинка Любовь Рожанская уехала в Европу: что известно

Украинка, которую в Астане задержали по требованию Москвы, уже находится за пределами Казахстана. Адвокат подтвердил, что женщина находится в одной из стран Евросоюза.

Любовь Рожанская, задержанная 1 октября в Астане по запросу России по подозрению в якобы "похищении ребенка", смогла покинуть Казахстан. Об этом сообщает DW.

Стоит отметить, что запрос России об экстрадиции украинки, направленный в Астану по линии ОДКБ, до сих пор не отозван.

В течение трёх дней после задержания казахстанский суд должен был избрать для Рожанской меру пресечения, однако этого не произошло. Именно по этой причине она вышла из СИЗО, а впоследствии, по словам её адвоката, выехала из страны.

За освобождение украинки боролись украинские власти, в частности МИД и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Ранее адвокат Прянишников писал в Telegram, что "Казахстан ведет конструктивный диалог с Украиной" по поводу судьбы его клиентки.

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Что известно об инциденте с Любовью Рожанской

О задержании Рожанской первой сообщила DW 1 октября 2026 года. Женщина прилетела в Астану, чтобы забрать внука и вернуть его в Украину: мать мальчика вывезла его в Россию ещё в 2021 году.

Мать ребёнка, украинка Алла Сончик (после второго брака — Андреева), жила в Одессе вместе с украинским мужем, сыном 2018 года рождения и свекровью Любовью Рожанской. В 2020 году, разведясь с отцом мальчика, она вышла замуж за российского моряка Виталия Андреева. Еще до начала полномасштабной войны она уехала с сыном в Калининградскую область, чтобы навестить семью нового мужа, и осталась там.

Вскоре после начала российского вторжения Андреева оформила гражданство РФ себе и ребенку. В Украине же по иску отца суды определили местом проживания мальчика Одессу — по адресу отца. По данным NV.ua, отец ребенка служит в Силах обороны Украины.

Ранее мы сообщали, что жительницу Одессы Любовь Рожанскую задержали в Казахстане по запросу России, направленному в Астану в рамках взаимодействия стран ОДКБ, и ей грозила экстрадиция. Женщина прилетела из Стамбула, чтобы забрать 8-летнего внука, который числится в списках детей, незаконно удерживаемых в России, предварительно согласовав встречу с его российскими родственниками.

Кроме того, мы писали, что в 2023 году отец мальчика, военнослужащий ВСУ, пытался вернуть сына через посредников: двое граждан Украины отправились через Литву в Калининградскую область, но их задержали, обвинив в попытке похищения ребенка и шпионаже, и приговорили к 15 и 16 годам колонии. Саму Рожанскую российский суд тогда признал организаторкой "похищения". Переговоры возобновились летом 2026 года по инициативе российских родственников, которые предложили передать ребёнка отцу в Казахстане и заверить соглашение у нотариуса. В ночь перед вылетом муж матери Виталий Андреев и приемный дед Вячеслав Андреев сняли в аэропорту видео, где якобы провожают мальчика на рейс в Астану, однако он так и не улетел. Адвокат заявил, что переговоры велись под контролем ФСБ.

Также Дмитрий Лубинец обратился к казахстанскому уполномоченному Артуру Ластаеву с призывом не допустить экстрадиции, проверить условия содержания под стражей и обеспечить доступ украинских дипломатов и адвоката. Отдельно он посоветовал родителям, чьи дети находятся в России или на временно оккупированных территориях, не решать вопрос о возвращении самостоятельно, а обращаться в государственные структуры.

Кроме того, журналиста-расследователя "Украинской правды" Михаила Ткача отпустили после задержания в Вене 8 октября.