Затримана в Астані на запит Росії українка Любов Рожанська виїхала до Європи: що відомо

Українка, яку в Астані затримали на вимогу Москви, уже за межами Казахстану. Адвокат підтвердив, що жінка перебуває в одній із країн Євросоюзу.

Любов Рожанська, затримана 1 жовтня в Астані за російським запитом через підозру у нібито "викраденні дитини", змогла залишити Казахстан. Про це повідомляє DW.

Варто зазначити, що запит Росії про екстрадицію українки, надісланий до Астани по лінії ОДКБ, досі не відкликаний.

Протягом трьох днів після затримання казахстанський суд мав обрати для Рожанської запобіжний захід, однак цього не сталося. Саме через це вона вийшла з СІЗО, а згодом, за словами захисника, виїхала з країни.

За звільнення українки боролися українські органи влади, зокрема МЗС та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Раніше адвокат Прянишников писав у Telegram, що "Казахстан веде конструктивний діалог із Україною" щодо долі його клієнтки.

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Що відомо про інцидент з Любовью Рожанською

Про затримання Рожанської першою повідомила DW 1 жовтня 2026 року. Жінка прилетіла до Астани, щоб забрати онука й повернути його в Україну: хлопчика мати вивезла до Росії ще у 2021 році.

Мати дитини, українка Алла Сончик (після другого шлюбу – Андрєєва), жила в Одесі разом з українським чоловіком, сином 2018 року народження та свекрухою Любов'ю Рожанською. У 2020-му, розлучившись із батьком хлопчика, вона вийшла заміж за російського моряка Віталія Андрєєва. Ще до початку повномасштабної війни вона поїхала з сином до Калінінградської області, щоб відвідати родину нового чоловіка, і залишилася там.

Невдовзі після початку російського вторгнення Андрєєва оформила громадянство РФ собі та дитині. В Україні ж за позовом батька суди визначили місцем проживання хлопчика Одесу – за адресою батька. За даними NV.ua, батько дитини служить у Силах оборони України.

Раніше ми повідомляли, що одеситку Любов Рожанську затримали в Казахстані на вимогу Росії, надіслану до Астани в межах взаємодії країн ОДКБ, і їй загрожувала екстрадиція. Жінка прилетіла зі Стамбула, щоб забрати 8-річного онука, який значиться у списках дітей, незаконно утримуваних у Росії, попередньо узгодивши зустріч із його російськими родичами.

Крім того, ми писали, що у 2023 році батько хлопчика, військовослужбовець ЗСУ, намагався повернути сина через посередників: двоє громадян України вирушили через Литву до Калінінградської області, але їх затримали, звинувативши у спробі викрадення дитини та шпигунстві, і засудили до 15 та 16 років колонії. Саму Рожанську російський суд тоді визнав організаторкою "викрадення". Переговори відновилися влітку 2026 року з ініціативи російських родичів, які запропонували передати дитину батькові в Казахстані й завірити угоду в нотаріуса. У ніч перед вильотом чоловік матері Віталій Андрєєв і прийомний дід В'ячеслав Андрєєв зняли в аеропорту відео, де нібито проводжають хлопчика на рейс до Астани, проте він так і не полетів. Адвокат заявив, що переговори велися під контролем ФСБ.

Також Дмитро Лубінець звернувся до казахстанського уповноваженого Артура Ластаєва із закликом не допустити екстрадиції, перевірити умови тримання під вартою та забезпечити доступ українських дипломатів і адвоката. Окремо він порадив батькам, чиї діти перебувають у Росії або на тимчасово окупованих територіях, не розв'язувати питання повернення самотужки, а звертатися до державних структур.

Крім цього, журналіста-розслідувача "Української правди" Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні 8 жовтня.