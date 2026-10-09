Свободно ездил по странам ЕС: Черногория выдворила основателя Z-сообщества "Рыбарь"

Правительство Черногории приняло решение выслать из страны основателя Z-сообщества "Рыбарь" Михаила Звинчука и ещё четырёх россиян, сообщили СМИ. Причина высылки — угроза национальной безопасности. Выяснилось, что, несмотря на санкции ЕС, Звинчук свободно путешествовал по Европе и побывал на Балканах. Что известно о решении Черногории в отношении Z-блогера, который занимался пропагандой РФ и дестабилизировал ситуацию в ЕС и США?

Вместе со Звинчуком из Черногории депортируют его жену Валерию Звинчук и других россиян — Сергея Белоуса, Павла Лекарточука, Киру Дорошенко, говорится в материале СМИ Vijesti. Управление полиции и Агентство национальной безопасности заявили, что провели скоординированную спецоперацию совместно с международными партнерами. Цель спецоперации — пресечь незаконную деятельность, пояснили правоохранители. Полиция не уточнила, какой именно незаконной деятельностью занимались Звинчук и его партнеры.

В СМИ сообщалось, что россияне провели на территории Черногории два дня, и только после этого их задержали и депортировали. Правоохранительные органы провели расследование и установили, что эти лица не имеют права находиться в стране. Фигуранты поселились в отеле в населенном пункте Рисан. В гостиничном номере провели обыск и обнаружили сложные цифровые устройства, в частности — видеокамера высокого разрешения, дрон, фотоаппарат, видеокамера GoPro, несколько телефонов.

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"Изъятое оборудование подвергнут соответствующей экспертизе и анализу с целью определения его назначения и предполагаемого использования на территории Черногории", — пояснили правоохранители.

Фото: Vijesti

Задержание Михаила Звинчука — чем занимался "Рыбарь"

Боснийское СМИ Detector предоставило дополнительную информацию о пребывании Михаила Звинчука в Европе. Расследователи выяснили, что 2 октября он прибыл через аэропорт в Германии и беспрепятственно попал в Шенгенскую зону, несмотря на санкции, введенные ЕС. Отмечается, что он должен был пройти паспортный контроль, но местные пограничники его не остановили. 2–7 октября россиянин посетил несколько стран на Балканах. Сначала он побывал в Боснии и Герцеговине, затем — в Сербии (был в Сараево), а потом — в Черногории.

"Такой известный человек, как Звинчук, не должен был остаться незамеченным или не арестованным, находясь в Боснии и Герцеговине. По моему мнению, это говорит о том, что часть полиции и служб безопасности, возможно, не была заинтересована в выполнении своей работы", — привели СМИ оценку OSINT-эксперта Bellingcat Майкла Колборна.

Отметим, что 22 сентября Центр по противодействию дезинформации СНБО писал о деятельности сообщества "Рыбарь". Выяснилось, что журналисты чешского СМИ Seznam Zprávy разоблачили членов этого сообщества, которым поручили ездить по странам ЕС и снимать пропагандистские ролики о "упадке Европы". При этом они выдавали себя за "документалистов": планировали посетить Францию, Чехию, Германию, Австрию, Словакию, Сербию и другие страны. Продюсер проекта — Борис Дворкин, связанный с Сергеем Нарышкиным, главой службы внешней разведки РФ.

Фото: Скриншот

История с задержанием Звинчука стала известна утром 9 октября. МИД РФ отреагировал на задержание россиянина и заявил, что Черногория совершила недружественный шаг по отношению к Москве. Между тем СМИ сообщили, что россиянина задержало не просто полиция, а Агентство национальной безопасности. Фокус напомнил, что сообщество "Рыбарь" связывают с Минобороны РФ, Великобритания и ЕС ввели против него санкции (из-за причастности к войне РФ против Украины запретили въезд и другие виды деятельности), а США объявили, что выплатят 10 млн долл. за информацию об основателях сообщества (вмешивались в выборы). Незадолго до задержания Z-блогер опубликовал видео под названием "Как ЕС хоронит себя. В Черногории без русских. Германия для афганцев". После задержания администратор Z-канала "Рыбарь" сообщил, что команда блогера прибыла на территорию ЕС совершенно законно и имела разрешение на проведение документальных съемок на территории Цетинского монастыря.

Напоминаем, что заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на задержание Звинчука в Черногории и высказал новые угрозы в адрес европейцев.