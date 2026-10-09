Вільно їздив по країнах ЄС: Чорногорія видворила засновника Z-спільноти "Рыбарь"

Уряд Чорногорії прийняв рішення вислати з країни засновника Z-спільноти "Рыбарь" Михайла Звінчука та ще чотирьох росіян, повідомили медіа. Причина висилання — загрози національній безпеці. З'ясувалось, що попри санкції ЄС, Звінчук вільно подорожував Європою та побував на Балканах. Що відомо про рішення Чорногорії щодо Z-блогера, який працював на пропаганду РФ та розхитував ситуацію є ЄС та США?

Разом зі Звінчуком, з Чорногорії депортують його дружину Валерію Звінчук та інших росіян — Сергія Білоуса, Павла Лекарточука, Кіри Дорошенко, ідеться у матеріалі медіа Vijesti. Управління поліції та Агентство національної безпеки заявили, що провели скоординовану спецоперацію разом з міжнародними партнерами. Мета спецоперації — припинити незаконну діяльність, пояснили правоохоронці. Поліція не уточнила, якою саме незаконною діяльністю займався Звінчук та його партнери.

Медіа написало, росіяни провели на території Чорногорії два дні й лише тоді їх затримали та депортували. Правоохоронці провели розслідування та встановили, що ці особи не можуть перебувати в країні. Фігуранти оселились у готелі в населеному пункті Рисан. Готельний номер обшукали та виявили складні цифрові пристрої, зокрема — відеокамера високої роздільної здатності, дрон, фотоапарат, відеокамера GoPro, кілька телефонів.

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"Вилучене обладнання буде піддано відповідній експертизі та аналізу з метою визначення його призначення та передбачуваного використання на території Чорногорії", — пояснили правоохоронці.

Фото: Vijesti

Затримання Михайла Звінчука — чим займався "Рыбарь"

Боснійське медіа Detector додало більше інформації щодо перебування Михайла Звінчука у Європі. Розслідувачі з'ясували, що він 2 жовтня прибув через аеропорт Німеччини й вільно потрапив у Шенгенську зону, попри накладені ЄС санкції. Наголошується, що він мав пройти паспортний контроль, але місцеві прикордонники його не спинили. 2-7 жовтня росіянин відвідав кілька країн на Балканах. Спершу був у Боснії та Герцеговині, потім — у Сербії (був у Сараєво), а потім — у Чорногорії.

"Хтось із відомих осіб, як Звінчук, не повинен був залишитися непоміченим чи неарештованим, перебуваючи в Боснії та Герцеговині. На мою думку, це говорить про те, що частина поліції та служб безпеки, могла бути не зацікавлена ​​у виконанні своєї роботи", — навели медіа оцінку OSINTера Bellingcat Майкла Колборна.

Зауважмо, що 22 вересня Центр протидії дезінформації писав про діяльність спільноти "Рыбарь". З'ясувалось, що розслідувачі чеського медіа Seznam Zprávy викрили членів цієї спільноти, які отримали завдання їздити по ЄС та записувати пропагандистські ролики про "занепад Європи". При цьому вони удавали, що є "документалістами": планували відвідати Францію, Чехію, Німеччину, Австрію, Словаччину, Сербію та інші країни. Продюсер цього проєкту — Борис Дворкін, пов'язаний з Сергієм Наришкіним, главою служби зовнішньої розвідки РФ.

Фото: Скриншот

Історія з затриманням Звінчука стала відома зранку 9 жовтня. МЗС РФ відреагувало на затримання росіянина та заявило, що Чорногорія вчинила недружній крок щодо Москви. Тим часом медіа повідомили, що росіянина затримувала не просто поліція, а Агентство національної безпеки. Фокус нагадав, що спільноту "Рыбарь" пов'язують з Міноборони РФ, Британія та ЄС запровадили проти нього санкції (через причетність до війни РФ проти України заборонили в'їзд та інші активності), а США оголосили, що виплатять 10 млн дол. за інформацію про засновників спільноти (втручались у вибори). Незадовго до затримання Z-блогер опублікував відео з назвою "Как ЕС хоронит себя. В Черногории без русских. Германия для афганцев". Після затримання адміністратор Z-каналу "Рыбарь" повідомив, що команда блогера прибула на територію ЄС цілком законно і мала дозвіл на ведення документальних зйомок на території Цетинського монастиря.

Нагадуємо, заступник глави радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на затримання Звінчука у Чорногорії та озвучив нові погрози європейцям.