В Польше готовили покушение на премьер-министра и министра обороны: что известно

Польская полиция получила информацию о том, что на премьер-министра Польша Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша готовилось нападение.

Полиция Польши получила информацию о готовящемся нападении на премьер-министра и министра обороны страны. Созвано специальное совещание силовых ведомств для обсуждения ситуации, пишет Onet.

Польская полиция получила сведения о том, что на премьер-министра Польша Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша готовилось нападение. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Польши. В связи с этим в воскресенье, 11 октября, созвано совещание представителей служб безопасности страны.

"В ответ на полученную полицией информацию о возможном нападении на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, министр внутренних дел Марчин Кервинский распорядился принять соответствующие меры", сообщила представитель МВД Польши Каролина Галецкая.

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Пока что нет никаких подробностей ни о планируемом покушении на высокопоставленных лиц Польши, ни о самом совещании. Сообщается, что если будет брифинг для прессы, то СМИ получат приглашение.

Напоминаем, что Дональд Туск предупредил о тяжелых месяцах для Польши. В связи с приближением российских атак к границам НАТО правительственные службы Польши работают в режиме повышенной готовности, готовясь к чрезвычайно сложной и опасной осени.

Также напоминаем, что в "Шахедах", залетевших в Польшу, нашли местные SIM-карты. В воздушное пространство Польши залетели более 30 российских дронов и упали в 27 разных локациях.