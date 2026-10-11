У Польщі готували замах на прем'єр-міністра та міністра оборони: що відомо

Польська поліція отримала інформацію про те, що готувався напад на прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша.

Поліція Польщі отримала інформацію про підготовку нападу на прем’єр-міністра та міністра оборони країни. Скликано спеціальну нараду силових відомств для обговорення ситуації, пише Onet.

Польська поліція отримала інформацію про те, що готувався напад на прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Польщі. У зв’язку з цим у неділю, 11 жовтня, скликано нараду представників служб безпеки країни.

"У відповідь на отриману поліцією інформацію про можливий напад на прем’єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський доручив вжити відповідних заходів", повідомила речниця МВС Польщі Кароліна Галецька.

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Наразі немає жодних подробиць ані щодо запланованого замаху на високопоставлених осіб Польщі, ані щодо самої наради. Повідомляється, що якщо відбудеться брифінг для преси, то ЗМІ отримають запрошення.

Нагадуємо, що Дональд Туск попередив про важкі місяці для Польщі. У зв’язку з наближенням російських атак до кордонів НАТО урядові служби Польщі працюють у режимі підвищеної готовності, готуючись до надзвичайно складної та небезпечної осені.

Також нагадуємо, що в "Шахедах", які потрапили на територію Польщі, було виявлено місцеві SIM-картки. У повітряний простір Польщі потрапило понад 30 російських дронів, які впали у 27 різних місцях.