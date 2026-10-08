У "Шахедах", що залетіли до Польщі, виявили місцеві SIM-картки, — ЗМІ

У ніч з 9 на 10 вересня 2025 року в повітряний простір Польщі вторглися понад 30 російських дронів-камікадзе, які впали в 27 різних місцях. Після року розслідування правоохоронці оголосили про закриття справи.

Правоохоронні органи негайно розпочали розслідування, і вже незабаром з’ясувалося, що в деяких дронах використовувалися польські SIM-картки, повідомляє RFM24.

Слідчі не розкрили інформацію про те, чи були ці картки викрадені або придбані незаконним шляхом, — цей аспект справи залишається засекреченим.

Через рік, у жовтні цього року, Окружна прокуратура Любліна заявила, що припинила розслідування, пояснивши своє рішення тим, що не вдалося встановити винних осіб, хоча на це пішло кілька місяців зусиль військових прокурорів.

Більша частина матеріалів справи, включаючи обґрунтування ухваленого рішення, засекречена.

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У рамках розслідування також аналізувалися дії польських військових у відповідь на атаку безпілотників. Прокуратура дійшла однозначного висновку: військові діяли правильно та відповідно до встановлених процедур. Вони мали повноваження застосовувати бойові засоби та збивати ворожі об’єкти.

Розслідування щодо цього аспекту також було припинено, оскільки жодних порушень не виявлено.

Зазначимо, що в Генштабі ЗСУ вважають, що РФ спеціально направила дрони до Польщі.

Після прибуття дронів 10 вересня 2025 року Польща вирішила посилити свої засоби ППО та застосувала статтю 4 Статуту НАТО щодо консультацій із союзниками.

Ефективність ППО країн-членів НАТО виявилася в 5–6 разів нижчою, ніж у України. Винищувачі F-16 і F-35, а також ЗРК Patriot запускали дорогі ракети, але збили лише 3–4 дрони з 19–23.

Нагадаємо, в ніч на 31 серпня 2026 року в польському місті Скаржисько-Каменне (Skarżysko-Kamienna) сталася пожежа на підприємстві WB Electronics, яке виробляє дрони для України.