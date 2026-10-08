В "Шахедах", залетевших в Польшу, нашли местные SIM-карты, — СМИ

В ночь с 9 на 10 сентября 2025 года в воздушное пространство Польши залетели более 30 российских дронов-камикадзе и упали в 27 разных локациях. Спустя год расследования, правоохранители заявили о закрытии дела.

Правоохранительные органы немедленно начали расследование, и уже вскоре было обнаружено, что в некоторых дронах использовались польские SIM-карты, сообщает RFM24.

Следователи не раскрыли информацию о том, были ли эти карты украдены или приобретены незаконным путем, — данный аспект дела остается засекреченным.

Спустя год, в октябре этого года Окружная прокуратура в Люблине заявила, что прекратила расследование, объяснив свое решение тем, что не удалось установить виновных лиц, хоть на это и ушло несколько месяцев усилий военных прокуроров.

Большая часть материалов дела, включая обоснование принятого решения, засекречена.

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В рамках расследования также анализировались действия польских военных в ответ на атаку беспилотников.

Прокуратура пришла к однозначному выводу: военные действовали правильно и в соответствии с установленными процедурами. Они имели полномочия применять боевые средства и сбивать вражеские объекты. Расследование по этому аспекту также было прекращено, поскольку никаких нарушений не выявлено.

Отметим, что в Генштабе ВСУ считают, что РФ специально направила дроны в Польшу.

После прилета дронов 10 сентября 2025 года Польша решила усилить свои средства ПВО и применила стать 4 Устава НАТО о консультациях с союзниками.

Эффективность ПВО стран-членов НАТО оказалась в 5–6 раз ниже, чем у Украины. Истребители F-16 и F-35, а также ЗРК Patriot запускали дорогие ракеты, но сбили всего 3–4 дрона из 19–23.

Напомним, в ночь на 31 августа 2026 года в польском городе Скаржиско-Каменное (Skarżysko-Kamienna) произошел пожар на предприятии WB Electronics, производящем дроны для Украины.