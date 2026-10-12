КНДР запустила сразу две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Военное командование Южной Кореи и Японии предупредило общественность о запусках Северной Кореей баллистических ракет малой дальности. КНДР осуществила как минимум два запуска.

Запуск баллистического оружия стал уже четвёртым ракетным испытанием Пхеньяна, проведённым за последний месяц. Об этом в ночь на 12 октября по киевскому времени сообщило издание NK News.

Объединенный штаб Вооруженных сил Южной Кореи (JCS) опубликовал предупреждение после 9:20 утра по корейскому времени (KST) о том, что Северная Корея запустила неизвестный снаряд в направлении Восточного (Японского) моря. Через несколько минут после этого Министерство обороны Японии обнародовало аналогичное предупреждение, в котором говорилось, что обнаруженный объект, вероятно, "является баллистической ракетой".

Видео дня

Япония также предупредила суда, находящиеся в море, о необходимости соблюдать осторожность из-за возможного падения обломков.

Через некоторое время, в 9:40, Министерство обороны Японии сообщило, что военные зафиксировали ещё один запуск, а в 9:48 поступило сообщение о том, что эта ракета уже упала. Ожидается, что дополнительная информация о типе ракеты, месте запуска и данных полёта будет сообщена в ближайшее время.

По данным СМИ со ссылкой на заявление Пхеньяна, последнее ракетное испытание Северной Кореи представляло собой запуск гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности (IRBM) из района Вонсана на восточном побережье. Она пролетела более 700 километров и упала в нейтральных водах.

Стоит напомнить, что 3 октября издание ABC News сообщало о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Южной Кореи. Кроме того, Северная Корея пригрозила обстрелом на границе с этой страной.

Кроме того, ранее исследователи международной организации Conflict Armament Research (CAR) выяснили, что 51,9% деталей в ракетах КНДР, которые Россия запускала по Украине, оказались поддельными.