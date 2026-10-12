КНДР запустила одразу дві балістичні ракети у бік Японського моря

Військове командування Південної Кореї та Японії попередило громадськість через запуски з боку Північної Кореї балістичних ракет малої дальності. КНДР здійснила щонайменше два пуски.

Запуск балістичного озброєння став вже четвертим ракетним випробуванням Пхеньяна, здійсненим за останній місяць. Про це у ніч на 12 жовтня за київським часом повідомило видання NK News.

Об’єднаний штаб Збройних сил Південної Кореї (JCS) опублікував попередження після 9:20 ранку за корейським часом (KST) про те, що Північна Корея запустила невідомий снаряд у напрямку Східного (Японського) моря. Через кілька хвилин після цього Міністерство оборони Японії оприлюднило подібне попередження, в якому йшлося про те, що виявлений об'єкт, ймовірно, "є балістичною ракетою".

Японія також попередила судна в морі про необхідність бути обережними через можливе падіння уламків.

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Через деякий час, об 9:40, Міноборони Японії повідомило, що військові зафіксували ще один запуск, а о 9:48 надійшло повідомлення про те, що ця ракета уже впала. Очікується, що додаткову інформацію про тип ракети, місце запуску та дані польоту буде повідомлено найближчим часом.

За даними медіа з посиланням на заяву Пхеньяна, останнє ракетне випробування Північної Кореї було запуском гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності (IRBM) з району Вонсана на східному узбережжі. Вона пролетіла понад 700 кілометрів і впала в нейтральних водах.

Варто нагадати, що 3 жовтня видання ABC News повідомляло про запуск балістичної ракети КНДР у бік Південної Кореї. Також Північна Корея пригрозила обстрілом на кордоні з країною.

Також раніше дослідники міжнародної організації Conflict Armament Research (CAR) з'ясували, що 51,9% деталей в ракетах КНДР, які Росія запускала по Україні, виявилися підробленими.