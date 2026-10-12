Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия пыталась повлиять на голосование по вопросу выхода страны из Евросоюза в 2016 году. Политик получил четкое подтверждение этих действий Кремля. Однако после этого громкого заявления, которое отличается от позиции предыдущих правительств страны, Бернем подвергся критике.

Энди Бернем признался, что пытался найти ответы на этот вопрос, как только пришел на Даунинг-стрит. Об этом сообщило издание The Guardian.

В программе "The Rest is Politics" британский премьер рассказал, что прямо спросил, пыталась ли Москва повлиять на референдум, и получил подтверждение, что да, это действительно имело место.

"Я задал этот вопрос, когда пришел на Даунинг-стрит: было ли вмешательство России в референдум 2016 года? Я получил четкий ответ, что да, было", — сказал Бернем.

Политик не стал раскрывать, кто дал ему такую оценку, на каких доказательствах она основывалась и повлияло ли такое вмешательство на результат голосования. Однако, как отметило издание, это заявление значительно отличается от позиции предыдущих консервативных правительств, которые настаивали на отсутствии доказательств успешного вмешательства России в голосование во время референдума.

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Издание The Guardian сообщает, что в отчете парламентского комитета по разведке и безопасности за 2020 год правительство и разведывательные службы подверглись критике за отсутствие надлежащего расследования вмешательства Кремля в референдум о выходе из Евросоюза в стране. В частности, имелись доказательства попыток оказать влияние на британскую политику через российские государственные СМИ и аккаунты в социальных сетях.

Бернем также подчеркнул, что Великобритании следует более открыто реагировать на попытки враждебных государств вмешиваться в ее политику, особенно с учетом того, что европейские лидеры борются с ростом ультраправых сил.

Британского премьера раскритиковали за громкое заявление

Вскоре после этих слов Энди Бернема подвергся резкой критике, пишет издание The Sun. По данным СМИ, в отчете отмечалось, что оценить влияние России на ход избирательной кампании "было сложно, если не невозможно".

Теневой министр по вопросам международного развития и иностранных дел Венди Мортон заявила, что вышеупомянутый отчет является обоснованным, и предупредила, что подвергание сомнению результатов референдума 2016 года "противоречит интересам страны".

"Угрозы со стороны враждебных государств бывают разных форм и масштабов. Однако результат референдума по Brexit является законным. Граждане приняли свое решение, и попытки Энди Бернема повернуть время вспять противоречат интересам нашей страны", — подчеркнула Мортон.

Напомним, недавно соратницу Дональда Трампа заподозрили в связях с друзьями Владимира Путина.

Кроме того, издание The Telegraph сообщало, что агенты Путина начали проникать в дома финских чиновников и оставлять там "сюрпризы".