РФ втручалася у результати голосування Brexit: прем'єр Британії зробив гучну заяву і потрапив під критику

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Росія намагалася вплинути на голосування щодо виходу країни з Євросоюзу у 2016 році. Політик отримав чітке підтвердження цих дій Кремля. Однак після цієї гучної заяви, яка вирізняється від позиції попередніх урядів країни, Бернем потрапив під критику.

Енді Бернем зізнався, що намагався отримати відповіді на це питання, як тільки прийшов на Даунінг-стріт. Про це розповіло видання The Guardian.

У програмі The Rest is Politics британський прем'єр розповів, що прямо запитав, чи намагалася Москва вплинути на референдум, і отримав підтвердження, що так, це дійсно було.

"Я поставив це запитання, коли прийшов на Даунінг-стріт: чи було втручання Росії у референдум 2016 року? Я отримав чітку відповідь, що так, було", — сказав Бернем.

Політик не став розкривати, хто надав йому цю оцінку, на яких доказах вона ґрунтувалася та чи вплинуло таке втручання на результат голосування. Проте, як зауважило видання, ця заява значно відрізняється від позиції попередніх урядів консерваторів, які наполягали на відсутності доказів успішного втручання Росії у голосування під час референдуму.

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The Guardian пише, що у звіті парламентського комітету з питань розвідки та безпеки за 2020 рік уряд та розвідувальні служби розкритикували за відсутність належного розслідування про втручання Кремля у вибори за вихід з Євросоюзу в країні. Існували зокрема докази спроб впливати на британську політику через російські державні ЗМІ та акаунти в соціальних мережах.

Бернем також підкреслив, що Британії потрібно бути більш відкритою щодо спроб ворожих держав втручатися в її політику, особливо з огляду на те, що європейські лідери борються зі зростанням ультраправих сил.

Британського прем'єра розкритикували за гучну заяву

Невдовзі після цих слів Енді Бернема піддали різкій критиці, пише видання The Sun. За даними медіа, у звіті було зазначено, що оцінити вплив Росії на перебіг виборчої кампанії "було складно, якщо не неможливо".

Тіньова міністерка із питань міжнародного розвитку і закордонних справ Венді Мортон заявила, що вищезгаданий звіт є обґрунтованим, і попередила, що піддавання сумніву результатів референдуму 2016 року "суперечить інтересам країни".

"Загрози з боку ворожих держав бувають різних форм і масштабів. Проте результат референдуму щодо Brexit є законним. Громадяни ухвалили своє рішення, і спроби Енді Бернема повернути час назад суперечать найкращим інтересам нашої країни", — наголосила Мортон.

Нагадаємо, нещодавно соратницю Дональда Трампа запідозрили у зв'язках із друзями Володимира Путіна.

Також видання The Telegraph розповідало, що путінські агенти стали проникати в домівки чиновників Фінляндії та залишати там "сюрпризи".