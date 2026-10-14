Директор ФБР Кеш Патель прибыл в Россию: что известно, — СМИ (обновлено)

Директор Федерального бюро расследований США Кеш Патель 14 октября прибыл в Россию. Официальных заявлений со стороны США или РФ пока не поступало.

О прибытии директора Федерального бюро расследований (ФБР) сообщило агентство Al Arabiya. За несколько часов до прибытия пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать возможный визит Пателя. Он пояснил, что поездки руководителей иностранных спецслужб обычно не анонсируются.

Что писали о визите ранее

Еще в июле издание Politico сообщало о возможном визите Пателя в Россию 14–15 октября. По информации журналистов, глава ФБР планировал сначала посетить Москву, а затем Санкт-Петербург. В то же время в издании отмечалось, что даты и маршрут могут измениться. Ожидалось, что Патель проведет переговоры с представителями российской ФСБ.

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Неясно, встретится ли Патель с российским лидером Владимиром Путиным или с кем-либо из его высокопоставленных политических помощников. Также неясно, что входит в повестку дня их переговоров.

Уточнение: Патель по-прежнему находится в США

Кеш Патель выступает перед студентами Фото: Скриншот

Между тем, по информации Clash Report, директор ФБР пока находится в США. Он находится в Линчбурге вместе с конгрессменом Джоном Макгуайром, чтобы провести круглый стол с представителями местных правоохранительных органов и студентами юридического факультета Университета Свободы (Liberty University).

Сам Кеш Патель также отреагировал на сообщение о своем визите в Москву, опровергнув его. В комментарии к сюжету MS NOW он написал: "Факты важнее кликбейта".

Напомним, что специальные представители президента США Виткофф и Кушнер отложили свой запланированный визит в Москву. Он не состоится, по крайней мере, до тех пор, пока не выяснится, готовы ли Украина и европейские страны согласиться на "новое согласованное предложение" для российского диктатора Владимира Путина.

Также сообщалось, что США и европейские страны обсуждают совместный план по прекращению войны России против Украины. Он предусматривает прекращение боевых действий вдоль нынешней линии фронта, гарантии безопасности для Киева и экономические договоренности с Москвой.