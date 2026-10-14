Директор ФБР Кеш Патель прибув до Росії: що відомо, — ЗМІ (оновлено)

Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Пател 14 жовтня прибув до Росії. Офіційних заяв з боку США чи РФ поки що не надходило.

Про прибуття директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) повідомила агенція Al Arabiya. За кілька годин до прибуття речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати можливий візит Пателя. Він пояснив, що поїздки керівників іноземних спецслужб зазвичай не анонсують.

Що писали про візит раніше

Ще в липні видання Politico повідомляло про можливий візит Пателя до Росії 14–15 жовтня. За інформацією журналістів, голова ФБР планував спершу відвідати Москву, а потім Санкт-Петербург. Водночас у виданні зазначали, що дати й маршрут можуть змінитися. Очікувалося, що Пател проведе переговори з представниками російської ФСБ.

Незрозуміло, чи зустрінеться Патель з російським лідером Володимиром Путіним або будь-ким із його високопоставлених політичних помічників. Також незрозуміло, що входить до порядку денного його обговорення.

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Уточнення: Патель все ще в США

Кеш Патель виступає перед студентами Фото: Скриншот

Тим часом з'явилась інформація, що директор ФБР поки що в США. Він перебуває в Лінчбурзі разом із конгресменом Джоном Макґвайром, щоб провести круглий стіл із представниками місцевих правоохоронних органів та студентами юридичного факультету Університету Свободи (Liberty University).

Нагадаємо, спецпредставники президента США Віткофф і Кушнер відклали свій запланований візит до Москви. Він не відбудеться принаймні доти, доки не з’ясується, чи готові Україна та європейські країни погодитися на "нову узгоджену пропозицію" для російського диктатора Володимира Путіна.

Також повідомлялось, що повідомлялося, що США та європейські держави обговорюють спільний план завершення війни Росії проти України. Він передбачає зупинку бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, гарантії безпеки для Києва та економічні домовленості з Москвою.