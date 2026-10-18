На крупной военной базе в Канаде разразился масштабный пожар: есть погибшие и раненые, что произошло

На крупной военной базе "Вейнрайт" в канадской провинции Альберта произошел "серьезный инцидент", который привел к масштабному пожару. Из-за ветра огонь, который спасатели не могут потушить, распространился вплоть до соседнего города.

В результате этого инцидента на военной базе, которая активно используется канадскими Силами обороны, погибли и получили ранения люди. Об этом сообщило издание The Guardian.

Министр обороны страны Дэвид Макгинти заявил во время пресс-конференции по этому поводу, что на базе произошел инцидент, который и вызвал сильное возгорание.

"Мне прискорбно сообщать, что в результате инцидента на базе есть как погибшие, так и раненые", — сказал чиновник.

Он также охарактеризовал ситуацию на объекте как "динамичную и деликатную". Макгинти подчеркнул, что продолжает следить за ситуацией.

"Я не припомню подобного инцидента за последние годы", — заявил чиновник.

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Кадры пожара на военной базе в Альберте

В то же время канадский министр обороны не стал раскрывать подробности инцидента, в частности о количестве жертв и причинах. Он сообщил лишь, что канадские Вооружённые силы, а также федеральные, провинциальные и местные органы власти координируют меры по ликвидации чрезвычайной ситуации. Тем временем соседний городок Вейнрайт начал оказывать помощь в виде медицинского обслуживания пострадавшим и содействовать в ликвидации сильного возгорания.

Премьер-министр Марк Карни также прокомментировал случившееся. Он повторил слова о "серьезном инциденте".

"Наши мысли — со всеми отважными женщинами и мужчинами, которых это коснулось", — подчеркнул Карни.

Муниципальный округ Вейнрайт сообщил, что из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся за ограду военной базы. Сообщается, что на место происшествия прибыли пожарные из разных юрисдикций, однако при этом приказ об эвакуации пока не отдавался.

СМИ CBC сообщает, что людей призвали избегать этой зоны и не блокировать дороги, чтобы обеспечить проезд машин экстренной помощи. Людей предупредили, чтобы они не направлялись к месту происшествия и не пытались наблюдать за ним.

Что известно о военной базе "Вейнрайт"

"Вейнрайт" — база канадских Вооружённых сил, расположенная примерно в 180 километрах к юго-востоку от Эдмонтона. Она считается одной из наиболее активно используемых в Канаде: здесь военные готовятся к проведению боевых операций.

На территории военной базы, в частности, действуют Канадский центр маневренной подготовки, который проводит реалистичные боевые учения, и Учебный центр 3-й канадской дивизии, обеспечивающий военную подготовку.

Напомним, недавно издание CBC News рассказало о том, как НАТО готовит страны Балтии к вторжению России.

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