На великій військовій базі у Канаді спалахнула масштабна пожежа: є загиблі і поранені, що сталося

На великій військовій базі "Вейнрайт" в канадській Альберті стався "серйозний інцидент", який спричинив масштабну пожежу. Через вітер вогонь, який не можуть приборкати рятувальники, поширився аж до сусіднього міста.

Внаслідок цього інциденту на військовій базі, яка активно використовується канадськими Силами оборони, загинули та отримали поранення люди. Про це повідомило видання The Gurdian.

Міністр оборони країни Девід Макґінті заявив під час пресконференції з цього приводу, що на базі стався інцидент, який і спровокував сильне займання.

"Мені прикро повідомляти, що внаслідок інциденту на базі є як загиблі, так і поранені", — розповів посадовець.

Він також схарактеризував ситуацію на об'єкті як "активну та делікатну". Макґінті наголосив, що продовжує стежити за ситуацією.

"Я не пригадую подібного інциденту за останні роки", — заявив чиновник.

Видео дня

Кадри пожежі на військовій базі в Альберті

Водночас канадський міністр оборони не став розкривати подробиць інциденту, зокрема про кількість жертв та причин. Він повідомив лише, що канадські Збройні сили, а також федеральні, провінційні та місцеві органи влади координують заходи з ліквідації надзвичайної ситуації. Тим часом сусіднє містечко Вейнрайт почало надавати допомогу у вигляді медичного обслуговування постраждалим і допомагати у ліквідації сильного займання.

Прем’єр-міністр Марк Карні також відреагував на подію. Він повторив слова про "серйозний інцидент".

"Наші думки — з усіма відважними жінками та чоловіками, яких це торкнулося", — наголосив Карні.

Муніципальний округ Вейнрайт повідомив, що через сильний вітер вогонь швидко перекинувся за огорожу військової бази. Повідомляється, що на місце події прибули пожежники з різних юрисдикцій, однак при цьому наказ про евакуацію поки не видавався.

Медіа CBC пише, що людей закликали уникати цієї зони та тримати дороги вільними для проїзду машин екстреної допомоги. Людей застерегли не рухатися в напрямку місця інциденту та не намагатися його спостерігати.

Що відомо про військову базу "Вейнрайт"

"Вейнрайт" — база канадських Збройних сил, розташована приблизно за 180 кілометрів на південний схід від Едмонтона. Вона вважається однією з найбільш активно використовуваних у Канаді: тут військові готуються до проведення бойових операцій.

На території військової бази діють зокрема Канадський центр маневрової підготовки, який проводить реалістичні бойові навчання, та Навчальний центр 3-ї канадської дивізії, що забезпечує військову підготовку.

Нагадаємо, нещодавно видання CBC News розповіло, як НАТО готує країни Балтії до вторгнення Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп вибухнув погрозами Європі через зближення з Канадою.