Пресс-секретарь Трампа Кэти Закария подтвердила свое увольнение и угодила в новый скандал

Проработав лишь неделю на посту нового пресс-секретаря Белого дома, Кэти Закария привлекла к себе внимание всего мира.

Сначала она провела самый короткий за последнее десятилетие брифинг, где оконфузилась, перепутав мужа с президентом, а теперь выяснилось, что Закария, которая часто выступала в качестве эксперта на телеканале Fox News и в других консервативных СМИ — где ее нередко представляли как "адвоката", никогда не сдавала квалификационный экзамен (bar exam) в США, пишет Daily Mail.

Когда в начале этой недели ее прямо спросили, сдавала ли она такой экзамен, Закария ответила, что получила квалификацию в Китае — где она работала после окончания юридического факультета Университета Пеппердайн.

Журналисты же остались озадаченными, поскольку в Китае подобные экзамены не проводятся, а граждане США, как правило, не имеют возможности сдавать китайские юридические экзамены.

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Пресс-секретарь Трампа, увидев недоумение, уточнила, что никогда не сдавала квалификационный экзамен, так как это не требовалось для ее работы в Китае, где американская юридическая квалификация не имела бы юридической силы.

О том, что такой экзамен она не сдавала, Закария не сказала и Трампу.

"Таких вопросов мне просто не задавали. Меня наняли на должность пресс-секретаря Белого дома, а не юридического советника. Цель моего назначения — представлять президента в общении с прессой", — ответила Кэти.

Издание подчеркивает: суть скандала не в том, что Закария не сдала квалификационный экзамен, а в том, что она позиционировала себя как адвокат, не имея на то оснований — ведь сдача такого экзамена является обязательным условием для получения этого статуса.

Во многих штатах, включая Калифорнию, где Закария жила до этой недели, за неправомерное присвоение себе статуса адвоката предусмотрена юридическая ответственность.

"Невозможно сдать экзамен на право юридической практики в США, находясь в Китае. Такие экзамены проводятся в специально отведенных местах в каждом из штатов. Лгут ли Кэти Закария и Трамп, утверждая, что она адвокат? Если нет, то пусть она назовет штат, в котором сдавала экзамен", — написал в Х конгрессмен-демократ от штата Калифорния Тед Лью.

После окончания юридического факультета Университета Пеппердин Закария несколько лет жила и работала в Пекине (Китай).

Примерно с августа 2011 года по июнь 2014 года она работала в юридической фирме "Чжун Лунь" (Zhong Lun Law Firm). Ее муж, Тайлер Закария, в то время также работал в Пекине — в одной из частных инвестиционных компаний.

"Я занималась правом в сфере международных сделок, имея все необходимые для этого полномочия и квалификацию", — сообщила Закария в заявлении для издания Daily Mail в начале этой недели.

Согласно профилю в LinkedIn, помимо работы в Китае, Закария занимала должность главного юрисконсульта в консервативной политической организации Fix California, а также, по ее собственным словам, выступала в качестве внешнего юрисконсульта для Группы Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Кэти Закария "уходит" с должности пресс-секретаря Трампа.

"Президент Трамп — добрый, замечательный, благосклонный, заботливый, энтузиаст и самый трудолюбивый человек. Я желаю, чтобы больше американцев ценили его. Никто никогда не сделает Америку великой так, как он это сделал и продолжает делать. Было честью работать на него", — написала сама Закария в соцсети 17 октября.

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