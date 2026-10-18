Прессекретарка Трампа Кеті Закарія підтвердила своє звільнення та потрапила в новий скандал

Пропрацювавши лише тиждень на посаді нового прес-секретаря Білого дому, Кеті Закарія привернула до себе увагу всього світу.

Спочатку вона провела найкоротший за останнє десятиліття брифінг, під час якого зганьбилася, переплутавши чоловіка з президентом, а тепер з’ясувалося, що Закарія, яка часто виступала в якості експерта на телеканалі Fox News та в інших консервативних ЗМІ — де її нерідко представляли як "адвоката", ніколи не складала кваліфікаційного іспиту (bar exam) у США, пише Daily Mail.

Коли на початку цього тижня її прямо запитали, чи складала вона такий іспит, Закарія відповіла, що отримала кваліфікацію в Китаї — де вона працювала після закінчення юридичного факультету Університету Пеппердайн.

Журналісти ж залишилися здивованими, оскільки в Китаї подібних іспитів не проводять, а громадяни США, як правило, не мають можливості складати китайські юридичні іспити.

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Прес-секретарка Трампа, побачивши здивування, уточнила, що ніколи не складала кваліфікаційного іспиту, оскільки це не було необхідним для її роботи в Китаї, де американська юридична кваліфікація не мала б юридичної сили.

Про те, що вона не складала такого іспиту, Закарія не сказала навіть Трампу.

"Таких питань мені просто не ставили. Мене найняли на посаду прессекретаря Білого дому, а не юридичного радника. Мета мого призначення — представляти президента у спілкуванні з пресою", — відповіла Кеті.

Видання наголошує: суть скандалу полягає не в тому, що Закарія не склала кваліфікаційний іспит, а в тому, що вона позиціонувала себе як адвокатку, не маючи на те підстав — адже складання такого іспиту є обов’язковою умовою для отримання цього статусу.

У багатьох штатах, зокрема в Каліфорнії, де Закарія мешкала до цього тижня, за незаконне присвоєння собі статусу адвоката передбачена юридична відповідальність.

"Неможливо скласти іспит на право юридичної практики у США, перебуваючи в Китаї. Такі іспити проводяться у спеціально відведених місцях у кожному зі штатів. Чи брешуть Кеті Закарія та Трамп, стверджуючи, що вона є адвокатом? Якщо ні, то нехай вона назве штат, у якому складала іспит", — написав у Х конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Тед Лью.

Після закінчення юридичного факультету Університету Пеппердіна Закарія кілька років жила та працювала в Пекіні (Китай).

Приблизно з серпня 2011 року по червень 2014 року вона працювала в юридичній фірмі "Чжун Лунь" (Zhong Lun Law Firm). Її чоловік, Тайлер Закарія, у той час також працював у Пекіні — в одній із приватних інвестиційних компаній.

"Я займалася правовими питаннями у сфері міжнародних угод, маючи всі необхідні для цього повноваження та кваліфікацію", — повідомила Закарія у заяві для видання Daily Mail на початку цього тижня.

Згідно з профілем у LinkedIn, окрім роботи в Китаї, Закарія обіймала посаду головного юрисконсульта в консервативній політичній організації Fix California, а також, за її власними словами, виступала в якості зовнішньої юристконсультантки для Групи Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації.

Раніше високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що Кеті Закарія "залишає" посаду прессекретарки Трампа.

"Президент Трамп — добра, чудова, привітна, турботлива, захоплена та найпрацьовитіша людина. Я бажаю, щоб більше американців цінували його. Ніхто ніколи не зробить Америку великою так, як він це зробив і продовжує робити. Для мене було честю працювати на нього", — написала сама Закарія у соцмережі 17 жовтня.

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