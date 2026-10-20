Комендантский час во Франции и разграбленные бутики в Италии: как проходят массовые протесты в Европе (видео)

Массовые протесты, всколыхнувшие Францию и Италию, переросли в погромы, столкновения с полицией и мародерство. Во Франции только за выходные правоохранители арестовали более 2500 демонстрантов, тогда как правительство Италии планирует направить не менее 500 военнослужащих "для защиты Милана". Что происходит с протестами в Европе и как реагируют власти?

Протесты против стремительного роста стоимости жизни, начавшиеся с требований студентов об улучшении условий обучения в средних школах ещё около четырёх недель назад, в выходные 17–18 октября переросли в вспышки насилия и вандализма по всей Франции. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес признал, что полиция "потеряла контроль" над ситуацией в течение выходных, из-за чего властям пришлось ввести комендантский час, пишет издание France 24.

Комендантский час ввели, в частности, на площади Республики и улицах вокруг района Ле-Аль в центре Парижа; он должен был действовать с понедельника, с 23:00, до вторника, 6:00. В Бордо введен комендантский час для несовершеннолетних, находящихся без сопровождения законного представителя. Там в выходные произошли особенно ожесточённые столкновения: была разграблена официальная резиденция Брокас, а для оказания помощи полиции были задействованы элитные подразделения RAID.

Видео дня

Кадры последствий протестов во Франции

Тем временем организации учащихся средних школ и студентов университетов призвали к проведению новых демонстраций в течение этой недели. Национальная координационная группа учащихся средних школ призвала молодежь "выйти на улицы" и поддержала продолжение блокад и демонстраций, а отдельная группа активистов объявила о запланированных на субботу демонстрациях под лозунгом "Макрон должен уйти".

В воскресенье министр внутренних дел Лоран Нуньес подал в отставку в связи с протестами, сообщает AP News. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил её, объяснив это "необходимостью обеспечения непрерывного руководства правоохранительными органами в нынешних условиях". Он также поручил Нуньесу "принять все необходимые меры для обеспечения полной прозрачности в отношении провалов в планировании и сборе разведывательной информации, которые привели к насилию".

В целом, как отмечает France 24, только в субботу к протестам по всей стране присоединились более 500 тысяч человек. Было произведено более 250 000 арестов, почти 1000 сотрудников сил безопасности получили ранения. Всего за выходные под стражу полиции было взято более 2513 человек, а ещё 67 человек были заключены под стражу по всей Франции.

Протесты в Италии — последние новости

Утром в понедельник, 19 октября, магазины в центре Милана закрылись, а некоторые владельцы даже забили окна досками, опасаясь новой угрозы в городе на фоне агрессивных протестов. Агентство Reuters сообщило, что правительство Италии направит 500 военнослужащих для "защиты Милана" после двух дней беспорядков. Об этом заявил вице-премьер-министр Маттео Сальвини.

Кадры протестов в Милане

В центре Милана большинство магазинов известных брендов, в частности таких, как Chanel, Tiffany и Dior, ограничили свою работу из-за угрозы новых нападений со стороны демонстрантов. До этого несколько сотен протестующих в капюшонах, многие из которых несовершеннолетние, подожгли мусорные баки и ограбили магазины.

Впоследствии итальянская полиция сообщила о задержании 271 молодого человека только в ходе беспорядков в Милане в воскресенье.

Между тем, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на итальянские СМИ, администрация Джорджии Мелони планирует уже во вторник принять новый указ, который предоставит полиции больше полномочий по допросу несовершеннолетних протестующих и ограничению групповых собраний.

Напомним, ранее в Париже закрыли Лувр из-за массовых протестов.

Кроме того, во французском Лиможе в результате протестов обрушилось историческое здание мэрии.