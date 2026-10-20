Комендантська година у Франції та розграбовані бутики в Італії: як проходять масові протести в Європі (відео)

Масові протести, які сколихнули Францію та Італію, переросли у погроми, сутички з поліцією та мародерства. У Франції лише упродовж вихідних правоохоронці арештували понад 2500 мітингувальників, тоді як уряд Італії планує відправити щонайменше 500 військовослужбовців "для захисту Мілана". Що відбувається з протестами у Європі і як реагує влада?

Протести проти стрімкого зростання вартості життя, які розпочалися з вимог студентів щодо поліпшення умов навчання у середніх школах ще близько чотирьох тижнів тому, у вихідні 17-18 жовтня перетворилися у спалахи насильства і вандалізм по всіх куточках Франції. Міністр внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс визнав, що поліція "втратила контроль" над ситуацією упродовж вихідних, через що владі довелося запровадити комендантську годину, пише видання France 24.

Комендантську годину ввели зокрема площі Республіки та вулицях навколо району Ле-Аль у центрі Парижа, яка мала розпочатися з понеділка, від 23:00, до вівторка, 6:00. У Бордо введено комендантську годину для неповнолітніх, які перебувають без супроводу законного представника. Там на вихідних відбулися особливо жорсткі сутички: було розграбовано офіційну резиденцію Брокас, а для надання допомоги поліції були задіяні елітні підрозділи RAID.

Видео дня

Кадри наслідків протестів у Франції

Тим часом організації учнів середніх шкіл та студентів університетів закликали до проведення нових демонстрацій упродовж цього тижня. Національна координаційна група учнів середніх шкіл закликала молодь "вийти на вулиці" та підтримала продовження блокад і демонстрацій, а окрема група активістів оголосила про заплановані на суботу демонстрації під гаслом "Макрон має піти".

У неділю міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс подав у відставку у зв'язку з протестами, пише AP News. Проте президент Франції Емманюель Макрон відхилив її, пояснивши це "необхідністю забезпечення безперервного керівництва правоохоронними органами в нинішніх умовах". Він також доручив Нуньєсу "вжити всіх необхідних заходів для забезпечення повної прозорості щодо провалів у плануванні та зборі розвідувальної інформації, які призвели до насильства".

Загалом, як зазначає France 24, лише у суботу до протестів по всій країні приєналися понад 500 тисяч осіб. Було здійснено понад 250 000 арештів, майже 1000 співробітників сил безпеки отримали поранення. Загалом з вихідних під варту поліції було взято понад 2513 осіб, а ще 67 осіб ув'язнено по всій Франції.

Протести в Італії — останні новини

Вранці понеділка, 19 жовтня, магазини у центрі Мілана зачинилися, а деякі власники навіть забили вікна дощками, побоюючись нового погрозу у місті на тлі агресивних протестів. Агентство Reuters повідомило, що уряд Італії направить 500 військовослужбовців для "захисту Мілана" після двох днів заворушень. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Маттео Сальвіні.

Кадри протестів у Мілані

У серці Мілана більшість магазинів відомих брендів, зокрема такі, як Chanel, Tiffany та Dior, обмежили свою роботу через загрозу нових нападів мітингувальників. Перед цим кілька сотень протестувальників у капюшонах, багато з яких неповнолітні, підпалили сміттєві баки та пограбували магазини.

Згодом італійська поліція заявила про затримання 271 молодої людини тільки під час заворушень у Мілані упродовж неділі.

Тим часом, як повідомило медіа Bloomberg з посиланням на італійські ЗМІ, адміністрація Джорджії Мелоні планує вже у вівторок схвалити новий указ, який надасть поліції більше повноважень щодо допиту неповнолітніх протестувальників та обмеження групових зібрань.

Нагадаємо, раніше у Парижі закрили Лувр через масштабні протести.

Також у французькому Ліможі внаслідок протестів обвалилася історична будівля мерії.