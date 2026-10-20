Илон Маск пообещал подарок каждому ребенку в США: что это будет

Самый богатый человек в мире, гендиректор SpaceX Илон Маск заявил, что в следующем году подарит акцию компании каждому ребенку в Америке.

Исходя из цены закрытия акций SpaceX 16 октября ($146,03), стоимость акций, которые планирует передать Маск, достигает примерно $10,5 млрд, пишет CNBS.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в августе, в настоящее время предприниматель владеет примерно 4,8 млрд акций SpaceX. С учетом нереализованных опционов и вознаграждений в виде акций эта цифра возрастает до 6,4 млрд, что составляет 48,4% от общего объема акций компании.

По официальным данным переписи населения, на 1 июля 2025 года в США насчитывалось 72 миллиона детей в возрасте до 18 лет.

Каким образом будет проходить распределение акций между детьми, Маск не уточнил.

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"Это лишь первый шаг из многих", — заинтриговал он.

Отметим, что у самого Илона, по официальным данным, 14 детей.

Брэд Герстнер из инвестиционной компании Altimeter Capital, основатель инициативы "Invest America" и проекта "Trump Accounts", высоко оценил этот шаг. В своем сообщении в X он предположил, что акции SpaceX могут быть распределены через счета, связанные с Дональдом Трампом.

"Невероятный Илон! Это станет крупнейшим благотворительным пожертвованием в истории! 70 миллионов счетов — каждый гражданин моложе 18 лет, а также каждый ребенок, который родится в будущем, получит бесплатный пожизненный инвестиционный счет. Это сделает их совладельцами американской экономики и наших величайших компаний!" — написал он в Х.

Сейчас Маск активно спонсирует Республиканскую партию . Начиная с июля, он направил более $276 миллионов в Senate Leadership Fund — главный "суперкомитет" (super PAC) Республиканской партии, поддерживающий кандидатов в Сенат.

Средства были переведены через аффилированный с ним комитет в Техасе, созданный для поддержки республиканца Кена Пакстона. Два пожертвования Маска — в размере $75 и $83 миллионов — входят в число крупнейших политических взносов в истории.

Напомним, Маск анонсировал невероятные возможности Roadster.

Также сообщалось, как Илон Маск решил отомстить "мертвому сыну" за смену пола.