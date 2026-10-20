Ілон Маск пообіцяв подарунок кожній дитині у США: що це буде

Найбагатша людина у світі, генеральний директор SpaceX Ілон Маск, заявив, що наступного року подарує акцію компанії кожній дитині в Америці.

Виходячи з ціни закриття акцій SpaceX 16 жовтня ($146,03), вартість акцій, які планує передати Маск, сягає приблизно $10,5 млрд, пише CNBS.

Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) у серпні, наразі підприємець володіє приблизно 4,8 млрд акцій SpaceX. З урахуванням нереалізованих опціонів та винагород у вигляді акцій ця цифра зростає до 6,4 млрд, що становить 48,4% від загального обсягу акцій компанії.

За офіційними даними перепису населення, станом на 1 липня 2025 року у США налічувалося 72 мільйони дітей віком до 18 років.

Як саме відбуватиметься розподіл акцій між дітьми, Маск не уточнив.

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"Це лише перший крок із багатьох", — заінтригував він.

Зазначимо, що, за офіційними даними, у самого Ілона 14 дітей.

Бред Герстнер з інвестиційної компанії Altimeter Capital, засновник ініціативи "Invest America" та проєкту "Trump Accounts", високо оцінив цей крок. У своєму дописі в X він припустив, що акції SpaceX можуть бути розподілені через рахунки, пов’язані з Дональдом Трампом.

"Неймовірний Ілон! Це стане найбільшим благодійним внеском в історії! 70 мільйонів рахунків — кожен громадянин віком до 18 років, а також кожна дитина, яка народиться в майбутньому, отримає безкоштовний довічний інвестиційний рахунок. Це зробить їх співвласниками американської економіки та наших найбільших компаній!" — написав він у Х.

Наразі Маск активно фінансує Республіканську партію. Починаючи з липня, він перерахував понад $276 мільонів до Senate Leadership Fund — головного "суперкомітету" (super PAC) Республіканської партії, який підтримує кандидатів до Сенату.

Кошти були перераховані через пов’язаний з ним комітет у Техасі, створений для підтримки республіканця Кена Пакстона. Два пожертвування Маска — у розмірі $75 та $83 мільйонів — входять до числа найбільших політичних внесків в історії.

Нагадаємо, що Маск анонсував неймовірні можливості Roadster.

Також повідомлялося, як Ілон Маск вирішив помститися "мертвому синові" за зміну статі.