Ілон Маск вирішив помститися "мертвому сину" за зміну статі (фото)

Колишня дружина Ілона Маска стверджує, що він позбавив їхню доньку, з якою не спілкується, медичного страхування одразу після слів "Я завжди її любитиму".

Джастін Вілсон розповіла про це в новому документальному фільмі — зокрема й про складні стосунки технологічного магната з їхньою донькою Вівіан Вілсон.

Маск помстився дочці

Джастін Вілсон, перша дружина Ілона Маска, розповіла про гучний розрив стосунків між керівником Tesla та SpaceX і їхньою донькою Вівіан Дженною Вілсон, яка є трансгендерною особою.

Джастін вийшла заміж за Маска у 2000 році, розлучилася з ним у 2008-му і стала однією з ключових героїнь нового документального фільму Алекса Гібні "Маск".

Гібні, режисер-документаліст і лауреат премії "Оскар", зазнав жорсткої критики з боку мільярдера напередодні виходу фільму; адвокат Маска погрожував судовим позовом, стверджуючи, що в стрічці спотворено факти.

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Фільм тривалістю близько чотирьох годин — це глибоке дослідження кар’єри та особистого життя найбагатшої людини у світі. У ньому Джастін — письменниця й мати шістьох дітей Маска (один із яких помер немовлям) — розповідає, що складні стосунки з Вівіан почалися ще в її ранньому дитинстві.

"Вона має надзвичайно сильний характер, — каже Джастін у фільмі про 22-річну модель і активістку. — У нас з Ілоном було п’ятеро дітей, і саме Дженна [друге ім’я Вівіан] виявляла найбільшу непокору".

Дочка Ілона Маска Фото: Instagram

За словами Джастін, коли Вівіан було 6 років, Ілон сказав їй: "У цьому світі є переможці й невдахи. Ти хочеш бути переможницею чи невдахою?" "Підтекст був таким: "Якщо ти не підеш за мною і не робитимеш того, що я кажу, то станеш невдахою"", — додає Джастін.

Позбавив страхування

Останніми роками вони з Вівіан відкрито критикували одне одного, причому Маск нападав на Вівіан через її трансгендерність.

"Ілон озвучував їй — через публічні заяви на весь світ — свою справжню позицію, — каже Джастін. — І він ніколи не намагався налагодити стосунки; це не в його натурі".

За словами Джастін, Маск сприйняв трансгендерний перехід Вівіан як "смерть дитини".

Колишній просив її передати Вівіан, що "завжди любитиме її", — а вже наступного дня, після того як дівчина здійснила камінг-аут як трансгендерна особа, скасував її медичне страхування.

Вівіан Вілсон Фото: Instagram

Вівіан — модель і активістка. У 2022 році вона відмовилася від відомого прізвища батька.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Вівіан Вілсон стала обличчям нової рекламної кампанії бренду Savage X Fenty. Її участь у зйомках привернула увагу користувачів соцмереж і викликала активне обговорення.

Старша дочка Ілона Маска і його першої дружини, канадської письменниці Джастін Маск, дебютувала в ролі моделі і знялася в рекламі бренду білизни Tomboyx.

Крім того, Вівіан хотіла виїхати із США через перемогу Трампа на виборах.