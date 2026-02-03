Підтримайте нас RU
Трансгендерна дочка Ілона Маска знялась у рекламі спідньої білизни (фото)

Вівіан Вілсон стала обличчям нової рекламної кампанії бренду Savage X Fenty | Фото: Instagram

Вівіан Вілсон стала обличчям нової рекламної кампанії бренду Savage X Fenty. Її участь у зйомках привернула увагу користувачів соцмереж і викликала активне обговорення.

івіан Вілсон — трансгендерна дочка Ілона Маска. У кампанії її представлено як модель без додаткових пояснень чи коментарів щодо особистої історії. Бренд не супроводжував публікацію маніфестами або інтерв’ю, пише XMAG.

Після виходу кампанії реакції в мережі розділилися. Частина користувачів позитивно оцінила вибір моделі, інші поставили під сумнів доцільність такого кастингу. Обговорення швидко поширилися в коментарях і на платформах соціальних мереж.

Вівіан Вілсон стала обличчям нової рекламної кампанії бренду Savage X Fenty
Фото: Instagram

У нових рекламних матеріалах Вівіан Вілсон позує в чорній спідній білизні. Візуальний стиль кампанії стриманий і лаконічний, без сюжетного супроводу або пояснювальних підписів.

Сама Вівіан Вілсон публічно не коментувала свою участь у кампанії. Бренд також утримався від додаткових заяв.

Кампанія Savage X Fenty продовжує викликати увагу як у модній індустрії, так і в соціальних мережах.

Крім того, Вілсон, щоб помститися за нападки батька щодо її гендерної ідентичності, розкритикувала його як батька. Дівчина опублікувала кілька гнівних постів зі зверненням до Маска.