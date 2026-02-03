Трансгендерная дочь Илона Маска снялась в рекламе нижнего белья (фото)

Вивиан Уилсон стала лицом новой рекламной кампании бренда Savage X Fenty. Ее участие в съемках привлекло внимание пользователей соцсетей и вызвало активное обсуждение.

В

ивиан Уилсон — трансгендерная дочь Илона Маска. В кампании она представлена как модель без дополнительных объяснений или комментариев относительно личной истории. Бренд не сопровождал публикацию манифестами или интервью, пишет XMAG.

После выхода кампании реакции в сети разделились. Часть пользователей положительно оценила выбор модели, другие поставили под сомнение целесообразность такого кастинга. Обсуждения быстро распространились в комментариях и на платформах социальных сетей.

Вивиан Уилсон стала лицом новой рекламной кампании бренда Savage X Fenty Фото: Instagram

В новых рекламных материалах Вивиан Уилсон позирует в черном нижнем белье. Визуальный стиль кампании сдержанный и лаконичный, без сюжетного сопровождения или поясняющих подписей.

Відео дня

Сама Вивиан Уилсон публично не комментировала свое участие в кампании. Бренд также воздержался от дополнительных заявлений.

Кампания Savage X Fenty продолжает вызывать внимание как в модной индустрии, так и в социальных сетях.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Старшая дочь Илона Маска и его первой жены, канадской писательницы Джастин Маск, дебютировала в роли модели и снялась в рекламе бренда нижнего белья Tomboyx.

Вивиан хотела уехать из США из-за победы Трампа на выборах.

Кроме того, Уилсон, чтобы отомстить за нападки отца относительно ее гендерной идентичности, раскритиковала его как отца. Девушка опубликовала несколько гневных постов с обращением к Маску.