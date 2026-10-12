Илон Маск решил отомстить "мертвому сыну" за смену пола (фото)

Бывшая жена Илона Маска утверждает, что он лишил их дочь, с которой не общается, медицинской страховки сразу после слов "Я всегда буду её любить".

Джастин Уилсон рассказала об этом в новом документальном фильме — в том числе и о сложных отношениях технологического магната с их дочерью Вивиан Уилсон.

Маск отомстил дочери

Джастин Уилсон, первая жена Илона Маска, рассказала о громком разрыве отношений между руководителем Tesla и SpaceX и их дочерью Вивиан Дженной Уилсон, которая является трансгендерным человеком.

Джастин вышла замуж за Маска в 2000 году, развелась с ним в 2008-м и стала одной из ключевых героинь нового документального фильма Алекса Гибни "Маск".

Гибни, режиссёр-документалист и лауреат премии "Оскар", подвергся резкой критике со стороны миллиардера накануне выхода фильма; адвокат Маска угрожал судебным иском, утверждая, что в фильме искажены факты.

Видео дня

Фильм продолжительностью около четырёх часов — это глубокое исследование карьеры и личной жизни самого богатого человека в мире. В нём Джастин — писательница и мать шестерых детей Маска (один из которых умер в младенческом возрасте) — рассказывает, что сложные отношения с Вивиан начались ещё в её раннем детстве.

"У неё чрезвычайно сильный характер, — говорит Джастин в фильме о 22-летней модели и активистке. — У нас с Илоном было пятеро детей, и именно Дженна [второе имя Вивиан] проявляла наибольшее неповиновение".

Дочь Илона Маска Фото: Instagram

По словам Джастин, когда Вивиан было 6 лет, Илон сказал ей: "В этом мире есть победители и неудачники. Ты хочешь быть победительницей или неудачницей?" "Подтекст был такой: "Если ты не пойдёшь за мной и не будешь делать то, что я говорю, то станешь неудачницей"", — добавляет Джастин.

Лишил страхования

В последние годы они с Вивиан открыто критиковали друг друга, причём Маск нападал на Вивиан из-за её трансгендерности.

"Илон озвучивал ей — через публичные заявления на весь мир — свою истинную позицию, — говорит Джастин. — И он никогда не пытался наладить отношения; это не в его характере".

По словам Джастина, Маск воспринял трансгендерный переход Вивиан как "смерть ребенка".

Её бывший просил её передать Вивиан, что "всегда будет любить её", — а уже на следующий день, после того как девушка открыто заявила о себе как о трансгендерном человеке, отменил её медицинскую страховку.

Вивиан Уилсон Фото: Instagram

Вивиан — модель и активистка. В 2022 году она отказалась от известной фамилии отца.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Вивиан Уилсон стала лицом новой рекламной кампании бренда Savage X Fenty. Её участие в съёмках привлекло внимание пользователей социальных сетей и вызвало бурное обсуждение.

Старшая дочь Илона Маска и его первой жены, канадской писательницы Джастин Маск, дебютировала в роли модели и снялась в рекламе бренда нижнего белья Tomboyx.

Кроме того, Вивиан хотела уехать из США из-за победы Трампа на выборах.