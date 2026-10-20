Бывшая пресс-секретарь Трампа снова попала в скандал: случайно подставила экс-работодателя

За неполную неделю работы в Белом доме в качестве пресс-секретаря американского президента Кэти Закария умудрилась попасть сразу в несколько скандалов.

Не успели в американских СМИ обсудить отсутствие у нее лицензии на адвокатскую деятельность в США, как на смену этому пришел новый повод для пересудов: фото Закарии, сделанное в Овальном кабинете рядом с главой государства. Внимание в кадре привлекли не Трамп со своим спикером, а то, что лежало у него на столе, пишет Newsweek.

На кипе синих папок пользователи рассмотрели карту, которая и стала темой обсуждения. Местная общественная организация "Save East Po" заявила, что на размытой карте, по всей видимости, изображен парк Ист-Потомак — объект, вокруг которого разгорелись жаркие споры из-за планов президента по реконструкции расположенного там поля для гольфа.

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По информации ресурса, наличие материалов, касающихся реконструкции, на столе Трампа может создать неприятную ситуацию для администрации, которая в настоящее время участвует в судебном разбирательстве по поводу парка Ист-Потомак.

В Белом доме уже раскритиковали Newsweek.

"То, как издание Newsweek с таким азартом цепляется за совершенно безобидную фотографию, — яркий пример деградации мышления, вызванной тяжелой формой "синдрома помешательства на Трампе" (Trump Derangement Syndrome). Этот недуг настолько исказил восприятие реальности в их крошечных мозгах, что они окончательно потеряли связь с действительностью", — парировал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг.

Самое интересное, что на еще одном фото, которое было сделано в тот же день, 17 октября, карты уже нет, но есть Трамп, Закария, ее муж и четверо их детей. Кэти рассказала, что президент трогательно поздравил одного из ее сыновей с днем рождения.

На этом снимке карта на кипе папок в нижнем левом углу есть Фото: Katie Zacharia/Instagram

Здесь карту уже убрали Фото: Katie Zacharia/Instagram

Скандал вокруг парка Ист-Потомак

18 октября Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что 15 ноября на территории поля для гольфа начнутся "восстановительные работы". Это заявление противоречит действующему судебному постановлению окружного судьи США Аны Рейес, которое временно запрещает дальнейшую вырубку деревьев.

Фото: Truth Social / Donald Trump

"Рад сообщить, что Министерство внутренних дел под руководством министра Дага Бергама в сотрудничестве с известным архитектором полей для гольфа Томом Фазио разработало план строительства первоклассного поля для гольфа чемпионского уровня на месте нынешнего комплекса East Potomac Golf Links в Вашингтоне, округ Колумбия", — говорилось в публикации.

По словам Рейес, правительство обязано уведомлять суд перед началом любых масштабных работ на объекте.

После того, как в начале этого месяца на историческом поле для гольфа было вырублено более 500 деревьев, а никакого уведомления не было, судья крайне возмутилась подобным действиям.

"Я доверилась вам, рассчитывая, что вы не сделаете именно того, что в итоге совершили", — заявила она, добавив, что действия правительства для нее "совершенно непостижимы".

В свое оправдание в Белом доме заявили, что вырубка деревьев не связана с проектом реконструкции, предложенным Трампом. Это было сделано якобы во исполнение рекомендаций, содержащихся в отчете о культурном ландшафте от 2019 года.

Напомним, Кэти Закария подтвердила свое увольнение с поста пресс-секретаря. Мать четырех детей опозорилась на своем первом же брифинге. Ее высмеяли в сети за то, что она проработала всего пять дней.