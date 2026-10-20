Колишня прессекретарка Трампа знову опинилася в центрі скандалу: випадково підставила свого ексроботодавця

За неповний тиждень роботи в Білому домі на посаді прессекретарки американського президента Кеті Закарія встигла опинитися в центрі одразу кількох скандалів.

Не встигли американські ЗМІ обговорити відсутність у неї ліцензії на адвокатську діяльність у США, як на зміну цьому з’явився новий привід для пліток: фото Закарії, зроблене в Овальному кабінеті поруч із главою держави. Увагу в кадрі привернули не Трамп зі своєю спікеркою, а те, що лежало у нього на столі, пише Newsweek.

На стосі синіх папок користувачі роздивилися карту, яка й стала темою обговорення. Місцева громадська організація "Save East Po" заявила, що на розмитій карті, судячи з усього, зображено парк Іст-Потомак — об’єкт, навколо якого розгорілися палкі суперечки через плани президента щодо реконструкції розташованого там поля для гольфу.

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За інформацією цього ресурсу, наявність документів щодо реконструкції на столі Трампа може створити неприємну ситуацію для адміністрації, яка наразі бере участь у судовому розгляді щодо парку Іст-Потомак.

У Білому домі вже висловили критику на адресу Newsweek.

"Те, як видання Newsweek із таким азартом чіпляється за абсолютно нешкідливу фотографію, — яскравий приклад деградації мислення, спричиненої важкою формою "синдрому одержимості Трампом" (Trump Derangement Syndrome). Ця недуга настільки спотворила сприйняття реальності в їхніх крихітних мізках, що вони остаточно втратили зв’язок із дійсністю", — парирував директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг.

Найцікавіше, що на ще одному фото, зробленому того ж дня, 17 жовтня, карти вже немає, але є Трамп, Закарія, її чоловік і четверо їхніх дітей. Кеті розповіла, що президент зворушливо привітав одного з її синів із днем народження.

На цьому знімку у нижньому лівому куті на стосі папок є карта Фото: Katie Zacharia/Instagram

Тут карту вже прибрали Фото: Katie Zacharia/Instagram

Скандал навколо парку Іст-Потомак

18 жовтня Дональд Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, що 15 листопада на території поля для гольфу розпочнуться "відновлювальні роботи". Ця заява суперечить чинному судовому рішенню окружної судді США Ани Рейєс, яке тимчасово забороняє подальшу вирубку дерев.

Фото: Truth Social / Donald Trump

"Радий повідомити, що Міністерство внутрішніх справ під керівництвом міністра Дага Бергама у співпраці з відомим архітектором полів для гольфу Томом Фазіо розробило план будівництва першокласного поля для гольфу чемпіонського рівня на місці нинішнього комплексу East Potomac Golf Links у Вашингтонітоні, округ Колумбія", — йшлося у публікації.

За словами Рейєс, уряд зобов’язаний повідомляти суд перед початком будь-яких масштабних робіт на об’єкті.

Після того, як на початку цього місяця на історичному полі для гольфу було вирубано понад 500 дерев, причому без жодного попередження, суддя була вкрай обурена такими діями.

"Я довірилася вам, сподіваючись, що ви не зробите саме того, що зрештою зробили", — заявила вона, додавши, що дії уряду для неї "абсолютно незрозумілі".

На своє виправдання у Білому домі заявили, що вирубка дерев не пов’язана з проєктом реконструкції, запропонованим Трампом. Це зроблено нібито на виконання рекомендацій, що містяться у звіті про культурний ландшафт за 2019 рік.

Нагадаємо, Кеті Закарія підтвердила своє звільнення з посади прес-секретаря. Мати чотирьох дітей зганьбилася вже на своєму першому брифінгу. Її висміяли в мережі за те, що вона пропрацювала лише п’ять днів.