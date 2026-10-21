"Тихо! Ты что, болен?" — Трамп нахамил журналистам и хочет выселить прессу из Белого дома (видео)

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с ругательствами на журналистов во время пресс-конференции в Овальном кабинете, а параллельно в его администрации обсуждают возможность переместить журналистов Белого дома в другое здание. Идея выселения пресс-корпуса не нова, однако она подчеркивает глубокий конфликт Трампа со СМИ.

Как пишет Political Wire, Трамп постоянно набрасывался на журналистов, а особое внимание уделил корреспонденту Эндрю Файнбергу из британского издания The Independent, работающему в Белом доме. В одном из эпизодов он приказал корреспонденту замолчать, спросил, не болен ли тот, а затем предупредил: "Тебе лучше быть осторожнее".

Файнберг задал вопрос относительно заявления администрации о том, что она будет предлагать 1 % комиссионных информаторам, выявившим мошенничество со стороны федерального правительства. Журналист напомнил, что согласно закону информаторы могут получить от 10 до 25 %".

Во время очередной стычки с корреспондентом Трамп даже кричал на него:"Тише! Ты больной? Что с тобой не так? Я уверен, что с тобой что-то не так". Не обошлось и без других корреспондентов, которым американский президент приказывал "замолчать".

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Конфликт продолжился и после встречи. Вице-президент США Джей Ди Венс также публично раскритиковал журналиста, а официальный аккаунт Rapid Response Белого дома опубликовал оскорбительный пост о нём. Эта ситуация вызвала дополнительные вопросы относительно тона, в котором представители администрации общаются с прессой.

Американские СМИ отмечают, что сама по себе острая полемика между политиком и журналистом не является чем-то необычным. Однако значение таких эпизодов меняется, когда критика работы СМИ сопровождается угрожающими высказываниями, личными оскорблениями или попытками ограничить доступ репортеров к официальным мероприятиям.

Трамп хочет переместить пресс-корпус Белого дома

В тот же день Political Wire отметило, что Дональд Трамп вновь рассматривает возможность перемещения журналистов, работающих в Белом доме. Президент неоднократно возвращался к этой идее, в частности ещё во время своего первого срока. Некоторые представители его окружения также поддерживают такое предложение. Одним из возможных вариантов называют перемещение журналистов в соседнее здание — Eisenhower Executive Office Building.

В США пресс-корпус Белого дома выполняет не только информационную функцию. Журналисты регулярно задают вопросы президенту, уточняют детали его решений, проверяют заявления администрации и информируют общественность о действиях исполнительной власти.

Поэтому важно не только то, где физически будут находиться репортеры, но и то, сохранят ли они своевременный и равноправный доступ к президенту и его команде.

На этом фоне показательной стала и история бывшей пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарии, проработавшей на этой должности всего пять дней, как писал Фокус. Её короткий срок работы сопровождался критикой первого брифинга и вопросами относительно профессиональной квалификации.

Кроме того, буквально месяц назад Трамп уже выгонял журналистов из Белого дома. Пресса подала в суд на американского президента за нарушение закона о свободе информации.