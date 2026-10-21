"Тихо! Ти хворий?" — Трамп нахамив журналістам та хоче виселити пресу з Білого дому (відео)

Президент США Дональд Трамп знову облаяв журналістів під час пресконференції в Овальному кабінеті, а паралельно в його адміністрації обговорюють можливість перемістити журналістів Білого дому до іншої будівлі. Ідея виселення прескорпусу не нова, однак підкреслює глибокий конфлікт Трампа з медіа.

Як пише Political Wire, Трамп весь час зривався на журналістів, а особливу увагу приділив кореспонденту Ендрю Файнбергу британського видання The Independent, який працює в Білому домі. В одному з епізодів він наказав кореспонденту замовкнути, запитав, чи той хворий, а згодом попередив: "Ти краще будь обережним".

Файнберг поставив запитання щодо оголошення адміністрації про те, що вони пропонуватимуть 1% комісії викривачам, які виявлять шахрайство з боку федерального уряду. Журналіст нагадав, що згідно із законом викривачі можуть отримати від 10 до 25%".

Під час чергової сутички з кореспондентом Трамп навіть кричав на нього: "Тихо! Ти хворий? Що з тобою не так? Я впевнений, що щось з тобою не так". Діставалось й іншим кореспондентам, яким американський президент наказував "замовкнути".

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Конфлікт продовжився й після зустрічі. Віцепрезидент США Джей Ді Венс також публічно розкритикував журналіста, а офіційний акаунт Rapid Response Білого дому опублікував образливий допис про нього. Ця ситуація викликала додаткові питання щодо тону, яким представники адміністрації спілкуються з пресою.

Американські медіа пишуть, що сама по собі гостра суперечка між політиком і журналістом не є незвичною. Однак значення таких епізодів змінюється, коли критика роботи медіа супроводжується погрозливими висловлюваннями, персональними образами або спробами обмежити доступ репортерів до офіційних заходів.

Трамп хоче перемістити прескорпус Білого дому

Того ж дня Political Wire звернуло увагу, що Дональд Трамп знову розглядає можливість переміщення журналістів, які працюють у Білому домі. Президент неодноразово повертався до цієї ідеї, зокрема ще під час свого першого терміну. Деякі представники його оточення також підтримують таку пропозицію. Одним із можливих варіантів називають перенесення журналістів до сусідньої будівлі — Eisenhower Executive Office Building.

У США прескорпус Білого дому виконує не лише інформаційну функцію. Журналісти регулярно ставлять запитання президенту, уточнюють деталі його рішень, перевіряють заяви адміністрації та повідомляють громадськості про дії виконавчої влади.

Тому важливе не тільки те, де фізично розташовуватимуться репортери, а й те, чи збережуть вони своєчасний і рівноправний доступ до президента та його команди.

На цьому тлі показовою стала й історія колишньої прессекретарки Білого дому Кеті Закарії, яка пропрацювала на посаді лише п'ять днів, писав Фокус. Її короткий термін роботи супроводжувався критикою першого брифінгу та запитаннями щодо професійних кваліфікацій.

Також буквально місяць тому Трамп вже виганяв журналістів з Білого дому. Преса подала до суду на американського президента за порушення закону про свободу інформації.