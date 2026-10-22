Военный дрон НАТО упал в Польше: выяснилось, кому принадлежит аппарат и каковы последствия

В Польше во время военных учений упал норвежский беспилотник, с которым внезапно прервалась связь, — аппарат обнаружили в деревне недалеко от полигона НАТО.

В Польше упал безоружный беспилотник, который использовали норвежские военные во время учений на полигоне в Новой Дембе. Об этом сообщает польское радио RMF24 со ссылкой на информацию Военной жандармерии Польши и местной полиции.

Инцидент произошел в среду, 21 октября. Примерно в 16:45 военные потеряли связь с летательным аппаратом, после чего его обнаружили в населенном пункте Виджа в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши.

После обнаружения беспилотника место происшествия взяли под охрану Военная жандармерия Польши и другие службы, хотя его падение не создало угрозы жизни и здоровью людей. Также не было зафиксировано повреждений зданий или другой инфраструктуры.

Видео дня

"Никто не пострадал. Место происшествия охраняла Военная жандармерия, прибывшая на место", — сообщила пресс-секретарь полиции Тарнобжега Агнешка Вильк, которую цитирует RMF24.

Сообщение Военной жандармерии Польши об инциденте Фото: Скриншот

В настоящее время этим делом занимается военный отдел районной прокуратуры в Ряшеве. Впрочем, уже точно установлено, что речь идет об инциденте, произошедшем во время военных учений, а не о подтвержденном нарушении воздушного пространства Польши.

После проверки технического состояния аппарата выяснилось, что это учебный беспилотник, принадлежащий норвежским военным.

На данный момент нет информации, указывающей на преднамеренное вмешательство в его работу или другие причины падения, кроме вероятной потери связи. После осмотра места происшествия аппарат должны передать военным союзного государства.

Были ли в Польше другие случаи падения дронов с июля 2026 года?

С лета 2026 года в Польше фиксировались инциденты с воздушными объектами, в частности, в ночь на 30 июля 2026 года на востоке Польши упал воздушный объект, который впоследствии был идентифицирован как российская крылатая ракета Х-101. Инцидент произошел вблизи села Тарнава-Колония, примерно в 75–95 км от границы с Украиной. На месте взрыва польские правоохранители обнаружили воронку в поле диаметром около 10 метров и фрагменты неустановленного объекта.

Тогда премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил нарушение воздушного пространства страны во время масштабной российской атаки на Украину. По его словам, два летательных объекта пересекли польскую границу: один упал на территории страны, а в отношении другого зафиксировали кратковременную радиолокационную отметку вблизи границы.

Кроме того, 14 сентября польские военные обнаружили беспилотник в Балтийском море недалеко от пляжа у деревни Русиново, неподалеку от курорта Ярославце. Уже 16 сентября польская прокуратура сообщила, что это был беспилотник типа Gerbera-2, оснащенный осколочно-фугасной боевой частью с детонатором. Опасный боеприпас отделили от аппарата и уничтожили на пляже из соображений безопасности. Сам беспилотник доставили на военный объект для детального исследования.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш тогда высказал предположение, что аппарат мог ранее пролететь над территорией Литвы. По его словам, он, вероятно, пересек границу Литвы со стороны Калининградской области России, а затем оказался над Балтийским морем.

Кроме того, 21 октября в Любачеве был обнаружен неизвестный объект, похожий на небольшой беспилотник. Его нашли на незаселенном частном участке после 13:00. Польская полиция сообщила о находке военной жандармерии, Агентству внутренней безопасности, Службе военной контрразведки и прокуратуре. По состоянию на вечер 21 октября происхождение объекта не было установлено. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений имущества не зафиксировано.

Напомним, недавно Польша усилила охрану восточной границы, задействовав в боевом дежурстве лёгкие боевые самолёты FA-50GF южнокорейского производства. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что новые истребители должны укрепить безопасность страны и восточного фланга НАТО.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что Польша планирует оснастить более 100 км границы с Украиной электронной системой защиты, которая будет включать в себя мониторинг и датчики движения.