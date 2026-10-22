Військовий дрон НАТО впав у Польщі: з"ясувалося, кому належить апарат та які наслідки

У Польщі під час військових навчань упав норвезький безпілотник, із яким раптово зник зв’язок, — апарат знайшли в селі неподалік полігону НАТО.

У Польщі впав беззбройний безпілотник, який використовували норвезькі військові під час навчань на полігоні в Новій Дембі. Про це повідомляє польське радіо RMF24, посилаючись на інформацію Військової жандармерії Польщі та місцевої поліції.

Інцидент стався в середу, 21 жовтня. Приблизно о 16:45 військові втратили зв’язок із літальним апаратом, після чого його виявили в населеному пункті Виджа у Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі.

Після виявлення безпілотника місце події взяли під охорону Військова жандармерія Польщі та інші служби, хоча його падіння не створило загрози життю та здоров’ю людей. Також не було зафіксовано пошкоджень будівель чи іншої інфраструктури.

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"Ніхто не постраждав. Місце події охороняла Військова жандармерія, яка прибула на місце події", — повідомила речниця поліції Тарнобжега Агнешка Вільк, яку цитує RMF24.

Допис Військової жандармерії Польщі про інцидент Фото: Скриншот

Наразі справою займається військовий відділ Районної прокуратури в Ряшеві. Втім, вже точно встановлено, що йдеться про інцидент під час військових навчань, а не про підтверджене порушення повітряного простору Польщі.

Після перевірки технічного стану апарата з’ясувалося, що це навчальний безпілотник, який належить норвезьким військовим.

Наразі немає інформації, яка б указувала на навмисне втручання в його роботу або інші причини падіння, окрім імовірної втрати зв’язку. Після огляду місця події апарат мають передати військовим союзної держави.

Чи були інші падіння дронів у Польщі від липня 2026 року

Від літа 2026 року в Польщі фіксували інциденти з повітряними об’єктами, зокрема, у ніч проти 30 липня 2026 року на сході Польщі впав повітряний об’єкт, який згодом ідентифікували як російську крилату ракету Х-101. Інцидент стався поблизу села Тарнава-Колонія, приблизно за 75–95 км від кордону з Україною. На місці вибуху польські правоохоронці виявили вирву в полі діаметром близько 10 метрів і фрагменти невстановленого об’єкта.

Тоді прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтверджував порушення повітряного простору країни під час масштабної російської атаки на Україну. За його словами, два повітряні об’єкти перетнули польський кордон: один упав на території країни, щодо іншого зафіксували короткочасну радіолокаційну позначку поблизу кордону.

Крім того, 14 вересня польські військові виявили безпілотник у Балтійському морі поблизу пляжу біля села Русіново, неподалік курорту Ярославець. Вже 16 вересня польська прокуратура повідомила, що це був безпілотник типу Gerbera-2, оснащений осколково-фугасною бойовою частиною з детонатором. Небезпечний боєприпас відокремили від апарата та знищили на пляжі з міркувань безпеки. Сам безпілотник доправили на військовий об’єкт для детального дослідження.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш тоді висловив припущення, що апарат міг раніше пролетіти над територією Литви. За його словами, він, імовірно, перетнув кордон Литви з боку Калінінградської області Росії, а потім опинився над Балтійським морем.

А ще 21 жовтня у Любачеві було виявлено невідомий об’єкт, схожий на невеликий безпілотник.Його знайшли на незаселеній приватній ділянці після 13:00. Польська поліція повідомила про знахідку військову жандармерію, Агентство внутрішньої безпеки, Службу військової контррозвідки та прокуратуру. Станом на вечір 21 жовтня походження об’єкта не було встановлено. За попередніми даними, ніхто не постраждав, пошкоджень майна не зафіксували.

Нагадаємо, нещодавно Польща посилила охорону східного кордону, залучивши до бойового чергування легкі бойові літаки FA-50GF південнокорейського виробництва. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що нові винищувачі мають зміцнити безпеку країни та східного флангу НАТО.

Також Фокус писав, що Польща планує обладнати понад 100 км кордону з Україною електронною системою захисту, яка включатиме моніторинг та датчики руху.