Пекин усилит связи с Москвой: какие планы озвучил китайский премьер

Китай намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Россией, расширять экономическое сотрудничество и согласовывать позиции по важным международным вопросам.

Об этом премьер Государственного совета КНР Ли Цян заявил 21 октября во время встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, сообщил МИД Китая.

Ли Цян отметил, что Пекин готов укреплять политическое доверие между странами и развивать сотрудничество в различных сферах. По его словам, Китай и Россия стремятся использовать взаимодополняемость своих экономик для поддержки двусторонней торговли и инвестиций.

Среди приоритетных направлений сотрудничества китайский премьер назвал энергетику, торговлю, инвестиции и транспорт. Он также подчеркнул необходимость углубления культурных, туристических, спортивных и молодежных обменов в рамках Года образования Китая и России.

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Отдельно Ли Цян заявил о готовности Пекина координировать действия с Москвой по важным международным вопросам. Он также отметил сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС и призвал объединять усилия с другими странами Глобального Юга для защиты общих интересов.

Путин, со своей стороны, заявил о готовности России углублять практическое сотрудничество с Китаем в сферах энергетики, сельского хозяйства, космоса, мирного использования ядерной энергии, информационных технологий, искусственного интеллекта и транспорта.

Российский лидер также подчеркнул важность гуманитарных обменов и поддержал проведение Китаем в этом году неформального саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а также председательство этой страны в БРИКС в следующем году.

Напомним, согласно данным расследования The Insider, китайская компания Shenzhen Xingkai Technology согласилась поставить в Россию 500 mesh-модемов на сумму около 2,87 млн долларов. Такое оборудование используется в беспилотниках "Гербера" и "Герань" для поддержания связи между дронами и передачи им команд во время полёта. Расследователи утверждают, что производитель знал о военном назначении заказа.

Владимир Путин предложил провести в ноябре трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина для обсуждения войны в Украине.