Новая партия оборудования для ударных дронов: КНР вооружает РФ технологиями для ударов вглубь страны

Китайская компания Shenzhen Xingkai Technology согласилась поставить в Россию 500 mesh-модемов на сумму около 2,87 млн долларов (примерно 123 млн грн).

Согласно данным расследования The Insider, это оборудование используется в российских беспилотниках "Гербера" и "Герань", которые могут получать команды во время полета и атаковать цели в глубине Украины.

Журналисты The Insider совместно с расследователями Nordsint связались с китайским производителем, представившись российскими поставщиками военного оборудования. Они запросили коммерческое предложение на модемы, идентичные устройству, которое ранее обнаружили в украинском экземпляре модернизированного беспилотника "Гербера".

Представитель компании, представившийся как Джек Цзян, подтвердил, что производителем оборудования является компания Xingkai Technology. Он предоставил журналистам инструкцию к модели XK F-359, а также фотографии и видео устройства на складе.

Видео дня

После этого следователи заказали 500 модемов с доставкой в Алабугу, где расположен завод по производству российских беспилотников большой дальности. Компания выставила счет на 19,5 млн юаней. Для оплаты предложили перевод в долларах на счет Xingkai Tech в DBS Bank в Гонконге или в юанях на личный счет Цзяна в китайском Ping An Bank.

По данным The Insider, в ходе переписки следователи прямо сообщили, что конечным потребителем оборудования станет военное производство. Директор компании не возразил против этого. В другом счете в качестве места доставки указали Алабугу латиницей.

Mesh-модемы позволяют беспилотникам поддерживать связь друг с другом и получать новые команды во время полета. По данным расследования, модель XK F-359 может обеспечивать связь в пределах прямой видимости на расстоянии от 100 до 300 км. Благодаря ретрансляции сигнала одни беспилотники могут передавать команды другим, находящимся глубже на территории Украины.

После того как в феврале 2026 года российская армия лишилась возможности использовать терминалы Starlink для атак на Украину, альтернативой стали беспилотники с китайскими mesh-модемами.

Особую роль в этой схеме играют "Герберы". Изначально их использовали преимущественно в качестве ложных целей для украинской противовоздушной обороны, поскольку их радиолокационный сигнал похож на сигнал более старых "Гераней". Впоследствии эти беспилотники начали оснащать боевыми частями и камерами, а также использовать для разведки.

The Insider также изучил российские таможенные данные и выяснил, что компания Xingkai Technology поставляла свою продукцию в Россию, декларируя её как антенны и оборудование дистанционного управления. Среди российских получателей были компании "Атлант-Инжиниринг" и LT Global Forwarding.

По оценке The Insider, компания Xingkai Tech обеспечивает около половины рынка мощных mesh-модемов для российских "Гербер" и "Гераней". Такие устройства журналисты также обнаружили среди деталей российских беспилотников "Бандероль".

В расследовании отмечается, что модемы содержат программируемую логическую матрицу FPGA, которая помогает автоматически настраивать структуру сети связи. По словам представителя Xingkai Tech, в устройствах используется компонент производства американской компании AMD. Однако представитель AMD сообщил The Insider, что Xingkai Technology не является клиентом компании или её авторизованным партнёром, а AMD не продавала ей свою продукцию.

The Insider обратился за комментариями к DBS Bank, Ping An Bank и China Merchants Bank по поводу возможного содействия в проведении расчетов за поставки. По данным издания, ни один из этих банков не ответил на запросы.

Напомним, Минобороны РФ впервые представило тяжёлый гексакоптер "Мангас" как новую разработку. Однако, по информации InformNapalm, об этом беспилотнике публично известно уже около года. Расследователи проследили историю аппарата от Бурятии до московской компании, связанной с Z-блогером Чингисом Дамбиевым.

Кроме того, следователи сообщили о захвате украинскими специалистами неповрежденного российского реактивного дрона "Герань-4" Seeker. Аппарат разобрали для изучения конструкции оружия, которое Россия использует для нанесения ударов по АЗС и поездам. Выяснилось, что оператор может управлять дроном с боевой частью весом 50 кг, находясь, например, в Орле. При этом беспилотник позволяет хорошо видеть цель даже с высоты 8 км.