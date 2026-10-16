Нова партія обладнання для ударних дронів: КНР озброює РФ технологіями для ударів углиб країни

Китайська Shenzhen Xingkai Technology погодилася поставити Росії 500 mesh-модемів на суму близько 2,87 млн доларів (приблизно 123 млн грн).

За даними розслідування The Insider, обладнання використовують у російських безпілотниках “Гербера” та “Герань”, які можуть отримувати команди під час польоту й атакувати цілі вглибині України.

Журналісти The Insider спільно з розслідувачами Nordsint зв’язалися з китайським виробником, видаючи себе за російських постачальників військового обладнання. Вони попросили комерційну пропозицію на модеми, ідентичні пристрою, який раніше виявили в українському екземплярі модернізованого безпілотника “Гербера”.

Представник компанії, який назвався Джеком Цзяном, підтвердив, що виробником обладнання є Xingkai Technology. Він надав журналістам інструкцію до моделі XK F-359, а також фотографії та відео пристрою на складі.

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Після цього розслідувачі замовили 500 модемів із доставкою до Алабуги, де розташований завод із виробництва російських безпілотників великої дальності. Компанія виставила рахунок на 19,5 млн юанів. Для оплати запропонували переказ у доларах на рахунок Xingkai Tech у DBS Bank у Гонконзі або в юанях на особистий рахунок Цзяна в китайському Ping An Bank.

За даними The Insider, під час листування розслідувачі прямо повідомили, що кінцевим споживачем обладнання буде військове виробництво. Директор компанії не заперечив проти цього. В іншому рахунку місцем доставки вказали Алабугу латиницею.

Mesh-модеми дають змогу безпілотникам підтримувати зв’язок між собою та отримувати нові команди під час польоту. За даними розслідування, модель XK F-359 може забезпечувати зв’язок у межах прямої видимості на відстані від 100 до 300 км. Завдяки ретрансляції сигналу одні безпілотники можуть передавати команди іншим, які перебувають глибше на території України.

Після того як у лютому 2026 року російська армія втратила можливість використовувати термінали Starlink для атак на Україну, альтернативою стали безпілотники з китайськими mesh-модемами.

Особливу роль у цій схемі відіграють “Гербери”. Спочатку їх використовували переважно як хибні цілі для української протиповітряної оборони, оскільки їхній радіолокаційний сигнал схожий на сигнал старіших «Гераней». Згодом ці безпілотники почали оснащувати бойовими частинами та камерами, а також використовувати для розвідки.

The Insider також вивчив російські митні дані й з’ясував, що Xingkai Technology постачала свою продукцію до Росії, декларуючи її як антени та обладнання дистанційного керування. Серед російських отримувачів були компанії “Атлант-Інжиниринг” і LT Global Forwarding.

За оцінкою The Insider, Xingkai Tech забезпечує близько половини ринку потужних mesh-модемів для російських “Гербер” і “Гераней”. Такі пристрої журналісти також виявили серед деталей російських безпілотників “Бандероль”.

У розслідуванні зазначається, що модеми містять програмовану вентильну матрицю FPGA, яка допомагає автоматично налаштовувати структуру мережі зв’язку. За словами представника Xingkai Tech, у пристроях використовують компонент виробництва американської AMD. Однак представник AMD повідомив The Insider, що Xingkai Technology не є клієнтом компанії чи її авторизованим партнером, а AMD не продавала їй свою продукцію.

The Insider звернувся по коментарі до DBS Bank, Ping An Bank і China Merchants Bank щодо можливого сприяння розрахункам за постачання. За даними видання, жоден із цих банків не відповів на запити.

Нагадаємо, Міноборони РФ уперше представило важкий гексакоптер «Мангас» як нову розробку. Проте, за інформацією InformNapalm, про цей безпілотник публічно відомо вже близько року. Розслідувачі відстежили історію апарата від Бурятії до московської компанії, пов’язаної із Z-блогером Чингисом Дамбієвим.

Також розслідувачі повідомили про захоплення українськими фахівцями неушкодженого російського реактивного дрона "Герань-4" Seeker. Апарат розібрали для вивчення конструкції зброї, яку Росія використовує для ударів по АЗС і потягах. З’ясувалося, що оператор може керувати дроном із бойовою частиною вагою 50 кг, перебуваючи, наприклад, в Орлі. При цьому безпілотник дає змогу добре бачити ціль навіть із висоти 8 км.