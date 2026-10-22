Пекін посилить зв'язки з Москвою: які плани озвучив китайський прем'єр

Китай має намір посилювати стратегічну взаємодію з Росією, розширювати економічну співпрацю та координувати позиції з важливих міжнародних питань.

Про це прем’єр Державної ради КНР Лі Цян заявив 21 жовтня під час зустрічі з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі, повідомило МЗС Китаю.

Лі Цян зазначив, що Пекін готовий зміцнювати політичну довіру між країнами та розвивати співпрацю в різних сферах. За його словами, Китай і Росія прагнуть використати взаємодоповнюваність своїх економік для підтримки двосторонньої торгівлі та інвестицій.

Серед пріоритетних напрямів співпраці китайський прем’єр назвав енергетику, торгівлю, інвестиції та транспорт. Він також наголосив на необхідності поглиблювати культурні, туристичні, спортивні й молодіжні обміни в межах Року освіти Китаю та Росії.

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Окремо Лі Цян заявив про готовність Пекіна координувати дії з Москвою щодо важливих міжнародних питань. Він також відзначив співпрацю в межах Шанхайської організації співробітництва та БРІКС і закликав об’єднувати зусилля з іншими країнами Глобального Півдня для захисту спільних інтересів.

Путін, зі свого боку, заявив про готовність Росії поглиблювати практичну співпрацю з Китаєм у сферах енергетики, сільського господарства, космосу, мирного використання ядерної енергії, інформаційних технологій, штучного інтелекту й транспорту.

Російський лідер також наголосив на важливості гуманітарних обмінів і підтримав проведення Китаєм цьогорічного неформального саміту лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та головування країни в БРІКС наступного року.

Нагадаємо, за даними розслідування The Insider, китайська компанія Shenzhen Xingkai Technology погодилася поставити до Росії 500 mesh-модемів на суму близько 2,87 млн доларів. Таке обладнання використовують у безпілотниках "Гербера" та "Герань", щоб підтримувати зв’язок між дронами й передавати їм команди під час польоту. Розслідувачі стверджують, що виробник знав про військове призначення замовлення.

Володимир Путін запропонував провести в листопаді тристоронній саміт за участю президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна для обговорення війни в Україні.