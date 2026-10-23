Китай потрясло мощное землетрясение: 16 погибших, обрушились сотни домов (видео)

Мощное землетрясение потрясло Тибет в Китае, превратив сотни домов в руины и унеся жизни по меньшей мере 16 человек. Еще 32 человека пострадали, а спасатели продолжают поиски в районах, где обрушились здания.

На севере Тибетского автономного района Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. В результате стихийного бедствия погибли не менее 16 человек, ещё 32 получили ранения. По данным местных властей, обрушились не менее 339 домов. Спасатели продолжают поисковые работы и обустраивают временные места проживания для людей, лишившихся крова. Об этом сообщают международные информационные агентства Reuters и AP со ссылкой на местные власти.

Как сообщила Тибетская сейсмологическая служба, подземные толчки были зафиксированы вечером в четверг, 22 октября, в уезде Бакен города Нагчу на севере Тибетского автономного района. По предварительным данным, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 22:33 по местному времени, а очаг находился на глубине около 10 километров.

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Американская геологическая служба (USGS) также оценила магнитуду землетрясения в 7,0, но определила глубину очага примерно в 18 километров. По данным исследователей, эпицентр находился примерно в 190 километрах к востоку-северо-востоку от города Нагчу, в малонаселённой горной местности.

Землетрясение в Тибете Фото: Скриншот

Сколько человек погибли и пострадали

По данным местных властей, которые распространили китайские государственные СМИ и Associated Press, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 16 человек, ещё 32 получили ранения.

Среди пострадавших 11 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 21 человек получил легкие травмы. В то же время спасательные работы продолжаются, поэтому данные о последствиях стихийного бедствия еще могут уточняться, ведь после землетрясения в пострадавшие районы были направлены спасательные подразделения полиции и пожарной службы. Им предстоит проверить территории, где могли остаться люди, и оказать помощь пострадавшим.

Землетрясение привело к значительным разрушениям жилых домов. По данным информационного бюро города Нагчу, обрушились не менее 339 домов. Местные власти продолжают обследовать населенные пункты, чтобы установить полный масштаб повреждений и определить потребности людей, оставшихся без крова.

Для тех, кто не может вернуться в свои дома, разбивают палатки. Спасатели и местные власти продолжают оценивать ситуацию и уточнять информацию о поврежденных зданиях.

В некоторых районах после подземных толчков возникли перебои с электроснабжением и связью. Это затруднило получение информации из отдельных населенных пунктов.

Землетрясение стало самым сильным в регионе за последние пять лет

По сообщению китайского государственного телеканала CCTV, это землетрясение стало самым сильным в регионе за последние пять лет.

Тибет расположен в зоне активного тектонического взаимодействия, поэтому в регионе происходят землетрясения. В январе 2025 года сильные подземные толчки в другой части Тибета унесли жизни по меньшей мере 126 человек. Тогда землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Тингри.

В настоящее время спасательные службы продолжают работу в пострадавших районах. Окончательные данные о количестве жертв, поврежденных зданий и общем масштабе разрушений пока устанавливаются.

Напомним, 22 сентября Полтавскую область дважды сотрясли землетрясения, причем первое стало самым сильным в регионе за последние четыре года. В 12:49 в Мачуховской общине зафиксировали толчки магнитудой 4,2 на глубине 3 км, а менее чем через полтора часа в Решетиловской общине произошло землетрясение магнитудой 2,5. Данные о подземных толчках обнародовал Главный центр специального контроля.

Также "Фокус" писал о том, что мощное наводнение на границе Непала и Тибета в августе 2026 года унесло жизни как минимум девяти человек, а сотни туристов пропали без вести. Стихия смыла целые деревни, дороги и электростанции, а причиной катастрофы могли стать землетрясение магнитудой 4,4, оползни и камнепады.