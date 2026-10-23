Китай здригнувся від потужного землетрусу: 16 загиблих, обвалилися сотні будинків (відео)

Потужний землетрус сколихнув Тибет у Китаї, перетворивши сотні будинків на руїни та забравши життя щонайменше 16 людей. Ще 32 людини постраждали, а рятувальники продовжують пошуки в районах, де обвалилися будівлі.

На півночі Тибетського автономного району Китаю стався потужний землетрус магнітудою 7,0. Унаслідок стихії загинули щонайменше 16 людей, ще 32 дістали поранення. За даними місцевої влади, обвалилися щонайменше 339 будинків. Рятувальники продовжують пошукові роботи та облаштовують тимчасові місця для проживання людей, які втратили домівки. Про це пишуть міжнародні інформаційні агентства Reuters і AР, посилаючись на місцеву владу.

Як повідомила Тибетська сейсмологічна служба, підземні поштовхи було зафіксовано ввечері в четвер, 22 жовтня, у повіті Бакен міста Нагчу на півночі Тибетського автономного району. Орієнтовно землетрус магнітудою 7,0 стався о 22:33 за місцевим часом, а осередок залягав на глибині близько 10 кілометрів.

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Американська геологічна служба (USGS) також оцінила магнітуду землетрусу в 7,0, але визначила глибину осередку приблизно у 18 кілометрів. За даними дослідників, епіцентр розташовувався приблизно за 190 кілометрів на схід-північний схід від міста Нагчу, у малонаселеній гірській місцевості.

Землетрус у Тибеті Фото: Скриншот

Скільки людей загинули та постраждали

За інформацією місцевої влади, яку поширили китайські державні медіа та Associated Press, унаслідок землетрусу загинули щонайменше 16 людей, ще 32 дістали поранення.

Серед постраждалих 11 людей перебувають у тяжкому стані, ще 21 людина зазнала легших травм. Водночас рятувальні роботи тривають, тому дані про наслідки стихії ще можуть уточнюватися, адже після землетрусу до постраждалих районів направили рятувальні підрозділи поліції та пожежної служби. Вони мають перевірити території, де могли залишитися люди, та допомогти постраждалим.

Землетрус спричинив значні руйнування житлових будинків. За даними офісу інформації міста Нагчу, обвалилися щонайменше 339 будинків. Місцева влада продовжує перевіряти населені пункти, щоб встановити повний масштаб пошкоджень і визначити потреби людей, які залишилися без житла.

Для тих, хто не може повернутися до своїх осель, облаштовують намети. Рятувальники та місцева влада продовжують оцінювати ситуацію й уточнювати інформацію про пошкоджені будівлі.

У деяких районах після підземних поштовхів виникли перебої з електропостачанням і зв’язком. Це ускладнило отримання інформації з окремих населених пунктів.

Землетрус став найпотужнішим у регіоні за п’ять років

За повідомленням китайського державного телеканалу CCTV, цей землетрус став найпотужнішим у регіоні за останні п’ять років.

Тибет розташований у зоні активної тектонічної взаємодії, тому регіон зазнає землетрусів. У січні 2025 року сильні підземні поштовхи в іншій частині Тибету забрали життя щонайменше 126 людей. Тоді землетрус магнітудою 6,8 стався в повіті Тінгрі.

Наразі рятувальні служби продовжують роботу в постраждалих районах. Остаточні дані про кількість жертв, пошкоджених будівель і загальний масштаб руйнувань ще встановлюють.

Нагадаємо, 22 вересня Полтавщину двічі сколихнули землетруси, причому перший став найсильнішим у регіоні за останні чотири роки. О 12:49 у Мачухівській громаді зафіксували поштовхи магнітудою 4,2 на глибині 3 км, а менш ніж за півтори години в Решетилівській громаді стався землетрус магнітудою 2,5. Дані про підземні поштовхи оприлюднив Головний центр спеціального контролю.

Також Фокус писав про те, що потужна повінь на кордоні Непалу та Тибету в серпні 2026 року забрала щонайменше дев’ять життів, а сотні туристів зникли безвісти. Стихія змила цілі селища, дороги та електростанції, а причиною катастрофи могли стати землетрус магнітудою 4,4, зсуви та каменепади.