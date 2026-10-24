"Напоминает хаос": США срочно эвакуировали часть дипломатов из стран Ближнего Востока, — CNN

Соединённые Штаты Америки приступили к эвакуации своих дипломатов вместе с семьями из ряда стран Ближнего Востока. В Вашингтоне опасаются риска эскалации напряжённости в регионе на фоне последних событий.

Это происходит на фоне усиления атак поддерживаемых Ираном хуситов на Саудовскую Аравию, которые в Госдепартаменте США неоднократно называли угрожающими и способными быстро распространиться за пределы региона. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

По данным СМИ, эвакуация американских дипломатов из стран Ближнего Востока "проходит хаотично". Значительная часть этих людей вместе со своими семьями лишь недавно вернулась на должности после того, как их отозвали из-за разгорающейся войны с Ираном.

"Это напоминает тот хаос, который семьи пережили в начале этого года. Некоторые едва успели обустроиться, как им снова велели уезжать", — рассказала пресс-секретарь Американской ассоциации дипломатической службы Никки Геймер.

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В свою очередь, NBC News со ссылкой на несколько источников сообщило, что американские Вооруженные силы в последние дни незаметно сокращают численность войск на базах по всему Ближнему Востоку. Государственный департамент распорядился провести дальнейшее сокращение персонала во многих дипломатических представительствах в регионе.

Агентство Reuters на днях сообщило, что Госдепартамент США приказал дипломатам покинуть территорию Саудовской Аравии. Пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт заявил в посте на X, что ведомство приказало покинуть Саудовскую Аравию только "необходимым государственным служащим США и членам их семей" в связи с усилением атак хуситов на гражданские объекты в стране. По данным СМИ, соответствующие распоряжения также поступят странам Персидского залива.

Напомним, 22 октября йеменские хуситы нанесли удар по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

Издание The Jerusalem Post также сообщало, что Иран готовит "Отец всех бомб" в ответ на заявления США о намерении применить неядерную бомбу GBU-43/B.