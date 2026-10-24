"Нагадує хаос": США терміново евакуювали частину дипломатів із країн Близького Сходу, — CNN

Сполучені Штати Америки почали евакуацію своїх дипломатів разом із сім'ями з низки країн Близького Сходу. У Вашингтоні побоюються ризику ескалації у регіоні на тлі останніх подій.

Це відбувається під час посилення атак підтримуваних Іраном хуситів на Саудівську Аравію, які у Держдепартаменті США неодноразово називали загрозливими і здатними швидко поширитися за межі регіону. Про це пише видання CNN з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

За даними медіа, вивезення американських дипломатів з країн Близького Сходу "відбувається хаотично". Значна частина цих людей разом зі своїми родинами лише нещодавно повернули посади після того, як їх відкликали через розпал війни з Іраном.

"Це нагадує хаос, який сім’ї пережили на початку цього року. Деякі ледь встигли влаштуватися, як їм знову сказали виїжджати", — розповіла речниця Американської асоціації дипломатичної служби Ніккі Геймер.

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Медіа NBC News натомість повідомило з посиланням на кілька джерел, що американські Збройні сили останніми днями непомітно скорочують чисельність військ на базах по всьому Близькому Сході. Державний департамент наказує проводити подальше скорочення персоналу на багатьох дипломатичних представництвах у регіоні.

Агентство Reuters днями писало, що Держдепартамент США наказав дипломатів покинути території Саудівської Аравії. Речник Державного департаменту Томмі Піготт заявив у дописі на X, що відомство наказало залишити Саудівську Аравію лише "ненадзвичайних державних службовців США та членів їхніх сімей" у зв'язку з посиленням атак хуситів на цивільні об'єкти в країні. За даними медіа, відповідні розпорядження також надійдуть країнам Перської затоки.

Нагадаємо, 22 жовтня єменські хусити вдарили по будівлі Міністерства оборони Саудівської Аравії в Ер-Ріяді.

Видання The Jerusalem Post також повідомляло, що Іран готує "Батька всіх бомб" у відповідь на заяви США про наміри застосувати неядерну бомбу GBU-43/B.