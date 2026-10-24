Историческую резиденцию Гитлера в Альпах охватил пожар: полиция подозревает поджог

Пожарные несколько часов пытались потушить пожар, охвативший гостевой дом нацистов в Баварии. Недалеко от места происшествия полиция задержала мужчину.

Вечером в пятницу, 23 октября, загорелось историческое здание, известное как "Орлиное гнездо", которое ранее использовалось нацистами в качестве гостевого дома для представительских встреч в Альпах. Об этом пишет Reuters.

Агентство со ссылкой на баварскую полицию сообщает, что в тушении огня принимали участие около 200 пожарных.

Издание Bild со ссылкой на представителя полиции пишет, что здание, сохранившееся после Второй мировой войны как исторический памятник, связанный с нацистской эпохой, было настолько сильно повреждено, что его восстановить его, вероятно, уже не удастся.

При этом, как отмечается, по дороге к месту происшествия правоохранители заметили мужчину, двигавшегося на мотоцикле навстречу экстренным службам. Мотоциклиста, личность которого не раскрывается, допрашивают после задержания.

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Агентство France-Presse уточняет, что власти узнали о пожаре пожаре, поскольку сработала пожарная сигнализация. Однако из из-расположения здания на высоте 1834 метра, спасателям пришлось воспользоваться специальными дыхательными аппаратами.

По предварительным данным, в момент возгорания внутри здания людей не было.

На данный момент правоохранители заблокировали доступ к дороге, ведущей к месту происшествия.

Само здание, как сообщается, закрыто из-за пожара.

"Орлиное гнездо"

Кельштайнхаус Фото: соцсети

Кельштайнхаус или же "Чайный домик Гитлера" был в построен 1937–1938 годах как представительская резиденция для рейхсканцлера Германии, однако сам фюрер Третьего рейха бывал там редко. После Второй мировой войны здание, которое практически не пострадало, используется как гостиница и ресторан в Альпах, однако зимой закрыто.

Напомним, дом в городе Браунау-ам-Инн, в котором родился будущий фюрер, местные власти решили переоборудовать в полицейский участок. Ремонт здания обошелся в 20 млн евро.

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