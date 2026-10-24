Історичну резиденцію Гітлера в Альпах охопила пожежа: поліція підозрює підпал

Пожежники кілька годин намагалися загасити пожежу, що охопила гостьовий будинок нацистів у Баварії. Неподалік від місця події поліція затримала чоловіка.

Увечері в п’ятницю, 23 жовтня, загорілася історична будівля, відома як "Орлине гніздо", яку раніше нацисти використовували як гостьовий будинок для представницьких зустрічей в Альпах. Про це повідомляє Reuters.

Агентство з посиланням на баварську поліцію повідомляє, що у гасінні пожежі брали участь близько 200 пожежників.

Видання Bild з посиланням на представника поліції повідомляє, що будівля, яка збереглася після Другої світової війни як історична пам’ятка, пов’язана з нацистською епохою, була настільки сильно пошкоджена, що її, ймовірно, вже не вдасться відновити.

При цьому, як зазначається, дорогою до місця події правоохоронці помітили чоловіка, який рухався на мотоциклі назустріч екстреним службам. Мотоцикліста, особу якого не розголошують, допитують після затримання.

Видео дня

Агентство France-Presse уточнює, що влада дізналася про пожежу, оскільки спрацювала пожежна сигналізація. Однак через розташування будівлі на висоті 1834 метри рятувальникам довелося скористатися спеціальними дихальними апаратами.

За попередніми даними, у момент спалаху всередині будівлі людей не було.

Наразі правоохоронці перекрили доступ до дороги, що веде до місця події.

Сама будівля, як повідомляється, закрита через пожежу.

"Орлине гніздо"

Кельштайнхаус Фото: соцмережі

Кельштайнхаус, або "Чайний будиночок Гітлера", був побудований у 1937–1938 роках як представницька резиденція для рейхсканцлера Німеччини, проте сам фюрер Третього рейху бував там рідко. Після Другої світової війни будівля, яка практично не постраждала, використовується як готель і ресторан в Альпах, проте взимку вона закрита.

Нагадаємо, що будинок у місті Браунау-ам-Інн, у якому народився майбутній фюрер, місцева влада вирішила переобладнати на поліцейський відділок. Ремонт будівлі обійшовся у 20 млн євро.

Також Фокус повідомляв, що у Дунаї, який обмілів, знайшли флот і зброю Гітлера.