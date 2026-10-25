В Болгарии накануне выборов застрелили бывшего депутата Европарламента: что известно

В Болгарии застрелили бывшего депутата Европарламента Слави Бинева. По версии полиции, трагедии могли предшествовать финансовые споры, а мужчины, подозреваемые в убийстве, накануне были гостями погибшего.

В столице Болгарии Софии 24 октября был застрелен 60-летний Слави Бинев — председатель Болгарской федерации тхэквондо, вице-президент Европейского союза тхэквондо и бывший депутат Европейского парламента. Полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в причастности к убийству. По предварительным данным правоохранительных органов, возможным мотивом преступления могли стать неурегулированные финансовые отношения. Об этом сообщает AP со ссылкой на болгарское Министерство внутренних дел.

Так, по информации ведомства, нападение произошло утром 24 октября в столичном районе Павлово, в местности Гирдова глава, где находится дом Бинева.

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В 10:18 на номер экстренной службы 112 поступило сообщение о мужчине с огнестрельным ранением в Софии, и на место происшествия немедленно прибыли полицейские и медики.

Полицейские по указанному адресу обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы, который скончался от полученных травм.

Как сообщил исполняющий обязанности главного секретаря Министерства внутренних дел Болгарии Любомир Николов, правоохранительные органы установили, что незадолго до убийства к мужчине приходили трое знакомых. Один из свидетелей рассказал полиции, что слышал выстрел, а затем увидел троих мужчин, которые покидали место происшествия на автомобиле Lexus. Свидетель заявил, что мужчины были знакомы с Биневым и ранее бывали у него в гостях, в том числе и накануне убийства.

Получив сообщение о стрельбе, полиция приступила к установлению обстоятельств преступления и поиску автомобиля, на котором уехали мужчины. Вскоре правоохранители остановили машину с подозреваемыми на 54-м километре автомагистрали "Тракия", недалеко от туннеля "Траяновы ворота".

Во время задержания правоохранители обнаружили два экземпляра огнестрельного оружия. По словам Любомира Николова, от одного из них, по всей видимости, пытались избавиться непосредственно перед остановкой автомобиля. Второй экземпляр нашли в небольшой сумке одного из мужчин.

На месте убийства полицейские также обнаружили гильзу.

Что известно о мотиве убийства

По предварительным данным болгарских правоохранительных органов, основной версией являются неурегулированные финансовые отношения. Болгарские СМИ сообщают, что задержанные занимались строительным бизнесом и владели компанией, которая возводила два комплекса в Софии. В то же время правоохранителям ещё предстоит установить характер их отношений с Биневым и возможную связь этих обстоятельств с преступлением.

В то же время исполняющий обязанности главного секретаря МВД Любомир Николов заявил, что материалы, собранные на данном этапе, не дают оснований считать убийство заказным.

Окончательные выводы о причинах преступления пока не обнародованы. Полиция должна выяснить точные обстоятельства убийства, роль каждого из задержанных и причины конфликта, который мог предшествовать стрельбе, поэтому следственные действия продолжаются.

Вечером 24 октября трое задержанных были доставлены в Столичную дирекцию внутренних дел для допросов. Дальнейшие процессуальные решения будут зависеть от результатов расследования.

Кем был Слави Бинев

Слави Бинев был болгарским спортсменом, бизнесменом и политиком, который прошел путь от чемпиона по тхэквондо до руководителя национальной спортивной федерации и депутата Европарламента.

Он родился 10 декабря 1965 года в Софии. Бинев получил образование в Национальной спортивной академии имени Василия Левского, после чего посвятил значительную часть своей жизни спорту, в частности тхэквондо.

В 1992 году он завоевал титул чемпиона Европы на открытом чемпионате по тхэквондо в словенском городе Целе. Впоследствии Бинев занимал руководящие должности в Болгарской федерации тхэквондо, а в 2017 году стал её президентом. Также он был вице-президентом Европейского союза тхэквондо и входил в руководство Всемирной федерации тхэквондо и Болгарского олимпийского комитета. Параллельно Бинев развивал бизнес, в частности в сферах строительства, охраны и развлекательной индустрии.

Политическую карьеру Бинев начал в 2007 году, когда его избрали депутатом Европейского парламента от болгарской националистической партии "Атака". Он работал в Европарламенте до 2014 года, а впоследствии стал депутатом Национального собрания Болгарии. Слави Бинев был известен в Болгарии как спортсмен, спортивный функционер, бизнесмен и политик.

Убийство Бинева произошло накануне президентских выборов в Болгарии, предвыборная кампания перед которыми сопровождалась политической напряжённостью. Однако по состоянию на 24 октября правоохранительные органы не сообщали об установленной связи между преступлением и избирательным процессом.

Напомним, в Одессе застрелили 50-летнего капитана первого ранга ВМС Украины: по данным СМИ, 82-летний подозреваемый считал, что выполняет задание СБУ, а нападение могло быть заказным.

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