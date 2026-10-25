У Болгарії напередодні виборів застрелили ексдепутата Європарламенту: що відомо

У Болгарії застрелили колишнього депутата Європарламенту Славі Бінєва. За версією поліції, трагедії могли передувати фінансові суперечки, а чоловіки, яких підозрюють у вбивстві, напередодні були гостями загиблого.

У столиці Болгарії Софії 24 жовтня застрелили 60-річного Славі Бінєва — голову Болгарської федерації тхеквондо, віцепрезидента Європейського союзу тхеквондо та колишнього депутата Європейського парламенту. Поліція затримала трьох чоловіків, яких підозрюють у причетності до вбивства. За попередніми даними правоохоронців, можливим мотивом злочину могли стати неврегульовані фінансові відносини. Про це повідомляє AP з посиланням на болгарське Міністерство внутрішніх справ.

Так, за інформацією відомства, напад стався вранці 24 жовтня в столичному районі Павлово, у місцевості Гирдова глава, де розташований будинок Бінєва.

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О 10:18 на номер екстреної служби 112 надійшов сигнал про чоловіка з вогнепальним пораненням у Софії і на місце події негайно прибули поліцейські та медики.

Поліцейські за вказаною адресою виявили чоловіка з вогнепальним пораненням голови, який помер від отриманих травм.

Як повідомив виконувач обов'язків головного секретаря Міністерства внутрішніх справ Болгарії Любомир Ніколов, правоохоронці встановили, що незадовго до вбивства до чоловіка приходили троє знайомих. Один зі свідків розповів поліції, що чув постріл, а потім побачив трьох чоловіків, які залишали місце події на автомобілі Lexus. Свідок заявив, що чоловіки були знайомі з Бінєвим й раніше бували в нього в гостях, зокрема і напередодні вбивства.

Після отримання повідомлення про стрілянину поліція почала встановлювати обставини злочину та шукати автомобіль, на якому поїхали чоловіки. Невдовзі правоохоронці зупинили машину з підозрюваними на 54-му кілометрі автомагістралі "Тракія", поблизу тунелю "Траянові врата".

Під час затримання правоохоронці виявили дві одиниці вогнепальної зброї. За словами Любомира Ніколова, одну з них, імовірно, намагалися позбутися безпосередньо перед зупинкою автомобіля. Другу знайшли в невеликій сумці одного із чоловіків.

На місці вбивства поліцейські також виявили гільзу.

Що відомо про мотив убивства

За попередніми даними болгарських правоохоронців, основною версією є неврегульовані фінансові відносини. Болгарські ЗМІ повідомляють, що затримані займалися будівельним бізнесом і мали компанію, яка споруджувала два комплекси в Софії. Водночас правоохоронці ще мають встановити характер їхніх відносин із Бінєвим та можливий зв'язок цих обставин зі злочином.

Водночас виконувач обов'язків головного секретаря МВС Любомир Ніколов заявив, що зібрані на цьому етапі матеріали не дають підстав вважати вбивство замовним.

Остаточні висновки про причини злочину поки що не оприлюднені. Поліція має з'ясувати точні обставини вбивства, роль кожного із затриманих та причини конфлікту, який міг передувати стрілянині, тому слідчі дії тривають.

Увечері 24 жовтня трьох затриманих доправили до Столичної дирекції внутрішніх справ для допитів. Подальші процесуальні рішення залежатимуть від результатів розслідування.

Ким був Славі Бінєв

Славі Бінєв був болгарським спортсменом, бізнесменом і політиком, який пройшов шлях від чемпіона з тхеквондо до керівника національної спортивної федерації та депутата Європарламенту.

Він народився 10 грудня 1965 року в Софії. Освіту Бінєв здобув в Національній спортивній академії імені Васила Левського, після чого присвятив значну частину життя спорту, зокрема тхеквондо.

У 1992 році він здобув титул чемпіона Європи на відкритому чемпіонаті з тхеквондо у словенському місті Целє. Згодом Бінєв обіймав керівні посади в Болгарській федерації тхеквондо, а у 2017 році став її президентом. Також він був віцепрезидентом Європейського союзу тхеквондо та входив до керівництва Всесвітньої федерації тхеквондо й Болгарського олімпійського комітету. Паралельно Бінєв розвивав бізнес, зокрема у сферах будівництва, охорони та розважальної індустрії.

Політичну кар'єру Бінєв розпочав у 2007 році, коли його обрали депутатом Європейського парламенту від болгарської націоналістичної партії "Атака". Він працював у Європарламенті до 2014 року, а згодом став депутатом Національних зборів Болгарії.Славі Бінєв був відомий у Болгарії як спортсмен, спортивний функціонер, бізнесмен і політик.

Убивство Бінєва сталося напередодні президентських виборів у Болгарії, кампанія перед якими супроводжувалася політичною напруженістю. Однак станом на 24 жовтня правоохоронці не повідомляли про встановлений зв'язок між злочином і виборчим процесом.

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