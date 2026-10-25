Мощный взрыв и столб черного дыма: в США на крупнейшем в мире заводе Quaker Oats разразился пожар

Взрыв, огонь и огромное облако черного дыма — в США вспыхнул пожар на заводе Quaker Oats, который считается крупнейшим в мире.

В городе Сидар-Рапидс в американском штате Айова на предприятии Quaker Oats Company, входящем в состав PepsiCo, произошел взрыв, который привел к масштабному пожару. Огонь охватил часть здания, расположенного на территории производственного комплекса, но людей быстро успели эвакуировать. Об этом сообщило американское информационное агентство Associated Press (AP).

На данный момент известно, что пожарная служба Сидар-Рапидс получила вызов примерно в 16:45 по местному времени.

Очевидцы происшествия сообщили, что перед появлением дыма раздался взрыв. Впоследствии над предприятием поднялось большое облако черного дыма, которое было видно из разных районов города с населением около 140 000 человек.

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Все сотрудники предприятия были эвакуированы. По данным спасателей, примерно в 17:30 в субботу пожарная служба установила, что все сотрудники находятся в безопасности.

Мэр Сидар-Рапидс Тиффани О’Доннелл также сообщила, что никто не пострадал. Она пояснила, что пожар возник в той части здания, где занимаются готовой продукцией, и поэтому там обычно находится относительно небольшое количество сотрудников.

"Там не так много сотрудников и членов команды. В данном случае это, конечно, сыграло на руку", — сказала О’Доннелл, комментируя обстоятельства инцидента в видеообращении, которое цитирует AP.

По информации пожарной службы, на месте происшествия обнаружены следы взрыва, после которого начался пожар. Впрочем, пока нет подтвержденных данных о том, что именно вызвало взрыв, а также о полном масштабе повреждений производственного объекта. Поэтому говорить о конкретной технической неисправности или другой причине инцидента преждевременно.

Что известно о компании Quaker Oats

Quaker Oats Company — производитель овсяных хлопьев, сухих завтраков и других пищевых продуктов. Компания входит в состав американской корпорации PepsiCo.

Предприятие в Сидар-Рапидс является одним из ключевых производственных объектов бренда. По информации, приведённой AP со ссылкой на сайт компании, это крупнейший в мире завод по переработке овса. По заявленным данным, предприятие перерабатывает более 2 млн фунтов овса в сутки — это примерно 907 тонн.

Бренд Quaker Oats ведёт свою историю от компании Quaker Mill Company. В 2027 году ему исполнится 150 лет.

Дальнейшая информация о причинах взрыва, последствиях пожара и возможном влиянии инцидента на работу предприятия будет зависеть от результатов проверки. Согласно последним обнародованным сообщениям, все работники были эвакуированы, а данных о пострадавших не поступало.

Напомним, в августе 2026 года на бывшем заводе Simmel Difesa в итальянском Коллеферро, который в настоящее время принадлежит компании KNDS Ammo Italy, вспыхнул пожар, после которого раздался мощный взрыв. Прокуратура не исключает поджога, а испуганные жители сообщили об инциденте правоохранительным органам.

Также "Фокус" сообщал, что в болгарской деревне Белица недалеко от города Трявна произошел мощный взрыв на военном заводе, после чего над районом поднялись столбы дыма и раздалась повторная детонация. Из-за инцидента эвакуировали около 300 человек, а по предварительным данным, загорелись грузовик и один из складов боеприпасов.