Потужний вибух і стовп чорного диму: у США найбільший у світі завод Quaker Oats охопила пожежа

Вибух, вогонь і величезна хмара чорного диму — у США спалахнула пожежа на заводі Quaker Oats, який називають найбільшим у світі.

У місті Сідар-Рапідс американського штату Айова на підприємстві Quaker Oats Company, яке входить до складу PepsiCo, стався вибух, що спричинив масштабну пожежу. Вогонь охопив частину будівлі, розташованої на території виробничого комплексу, але людей швидко встигли евакуювати. Про це повідомило американське інформаційне агентство Associated Press (AP).

Наразі відомо, що пожежна служба Сідар-Рапідс отримала виклик приблизно о 16:45 за місцевим часом.

Очевидці події повідомили, що перед появою диму було чути вибух. Згодом над підприємством піднялася велика хмара чорного диму, яку було видно з різних районів міста з населенням близько 140 000 осіб.

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Усіх працівників підприємства евакуювали. За даними рятувальників, станом приблизно на 17:30 суботи пожежна служба встановила, що всі працівники перебувають у безпеці.

Міська голова Сідар-Рапідс Тіффані О’Доннелл також повідомила, що ніхто не постраждав. Вона пояснила, що пожежа виникла в частині будівлі, де працюють із готовою продукцією, а тому там зазвичай перебуває відносно небагато співробітників.

"Там не так багато працівників і членів команди. У цьому випадку це, звісно, було на щастя", — сказала О’Доннелл, коментуючи обставини інциденту у відеозверненні, яке цитує AP.

За інформацією пожежної служби, на місці події виявили ознаки вибуху, після якого почалася пожежа. Втім, поки немає підтверджених даних про те, що саме спричинило вибух, а також про повний масштаб пошкоджень виробничого об’єкта. Тому говорити про конкретну технічну несправність або іншу причину інциденту передчасно.

Що відомо про підприємство Quaker Oats

Quaker Oats Company — виробник вівсяних пластівців, сухих сніданків та інших харчових продуктів. Компанія входить до складу американської корпорації PepsiCo.

Підприємство в Сідар-Рапідс є одним із ключових виробничих об’єктів бренду. За інформацією, наведеною AP із посиланням на сайт компанії, це найбільший у світі млин із переробки вівса. За заявленими даними, підприємство переробляє понад 2 млн фунтів вівса на добу — це приблизно 907 тонн.

Бренд Quaker Oats веде свою історію від Quaker Mill Company. У 2027 році йому має виповнитися 150 років.

Подальша інформація про причини вибуху, наслідки пожежі та можливий вплив інциденту на роботу підприємства залежатиме від результатів перевірки. Станом на останні оприлюднені повідомлення, усіх працівників евакуювали, а даних про постраждалих не було.

Нагадаємо, в серпні 2026 року на колишньому заводі Simmel Difesa в італійському Коллеферро, який нині належить KNDS Ammo Italy, спалахнула пожежа, після якої пролунав потужний вибух. Прокуратура не виключає підпалу, а перелякані мешканці повідомили про інцидент правоохоронців.

Також Фокус писав, що у болгарському селі Белиця поблизу міста Трявна стався потужний вибух на військовому заводі, після якого над районом піднялися стовпи диму та пролунала повторна детонація. Через інцидент евакуювали близько 300 людей, а за попередніми даними, загорілися вантажівка та один зі складів боєприпасів.