"Интервидение" Путина провалилось: Саудовская Аравия отказалась принимать конкурс в 2026 году

Российский конкурс "Интербачение", который Кремль задумал в качестве альтернативы "Евровидению", не состоится в Саудовской Аравии в 2026 году — конкурс могут перенести на 2027 год, но причины такого решения не раскрывают.

Международный песенный конкурс "Интервидение", который Россия возродила в качестве альтернативы "Евровидению", не состоится в Саудовской Аравии в 2026 году. В настоящее время мероприятие предлагают перенести на 2027 год, однако новую дату пока не объявили. Об этом 24 октября сообщило российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. По его словам, организовать конкурс в Саудовской Аравии в этом году невозможно "из-за совокупности обстоятельств".

В то же время официального сообщения организаторов о новой дате проведения конкурса пока нет. Поэтому говорить об окончательном переносе на 2027 год пока преждевременно.

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Отметим, что первые сомнения относительно проведения "Интервидения" в Саудовской Аравии возникли ещё летом. Так, в начале августа источник ТАСС в Эр-Рияде сообщал, что организаторы до сих пор не определились с датой мероприятия, списком участников и программой. А уже в сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о переговорах с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом по поводу организации конкурса. Тогда стороны решили отложить обсуждение даты его проведения.

"Ситуацию в регионе приходится учитывать", — отметил Лавров.

В то же время представители конкурса тогда заявляли, что Саудовская Аравия оставалась страной, которая должна была принять мероприятие после московского финала 2025 года.

Российские СМИ связывают возможную переноску мероприятия с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Почему Россия возродила "Интервидение"

Российские власти взялись за возрождение "Интервидения" после того, как в 2022 году Россию отстранили от участия в "Евровидении" из-за полномасштабного вторжения в Украину. Европейский вещательный союз объяснял это решение тем, что участие России могло бы нанести ущерб репутации конкурса.

В том же году министр культуры России Ольга Любимова предложила возобновить конкурс, который проводился ещё в советские времена. В феврале 2025 года Владимир Путин подписал указ об организации нового "Интервидения". На проведение мероприятия российские власти выделили 750 миллионов рублей.

Напомним, что советский конкурс с таким названием проводился в разные периоды во второй половине XX века. В частности, в конце 1970-х — начале 1980-х годов песенные фестивали проходили в польском Сопоте. В них принимали участие исполнители из СССР и других социалистических стран.

Российская сторона позиционировала новый фестиваль как международное музыкальное событие, призванное объединить исполнителей из разных стран. В то же время конкурс стал частью попыток Москвы создать собственную культурную площадку после ограничения участия России в западных международных мероприятиях.

Кто победил на первом "Интервидении" после его возрождения

Первый обновлённый конкурс состоялся 20 сентября 2025 года в Москве. По данным официального сайта "Интервидения", в финале приняли участие представители 23 стран, в том числе государств БРИКС.

Россию представлял певец SHAMAN, настоящее имя которого — Ярослав Дронов. Среди участников также были исполнители из Вьетнама, Кыргызстана, Катара, Китая, Индии, Беларуси, Сербии и других стран.

Победу одержал вьетнамский певец Дик Фук (Đức Phúc), набравший 422 балла от международного жюри. Второе место занял представитель Кыргызстана, а третье — певица из Катара.

Во время финала организаторы объявили, что следующий конкурс должна принять Саудовская Аравия. Однако впоследствии возникли вопросы относительно передачи ей организационных полномочий.

На фоне неопределенности с организацией мероприятия проведение второго возрожденного "Интервидения" в 2026 году оказалось под угрозой. По состоянию на 25 октября 2026 года, по сообщению ТАСС, конкурс в Саудовской Аравии в этом году не состоится. В качестве возможной альтернативы рассматривается 2027 год, однако новая дата ещё не подтверждена официально.

Напомним, украинка Эрика Колесниченко с песней Not A Lullaby заняла девятое место на "Детском Евровидении-2026", набрав 106 баллов, причём зрители оценили её выступление почти вдвое выше, чем профессиональное жюри. Победу одержала 13-летняя Naré из Армении, чья композиция BOO! принесла стране 202 балла.

Кроме того, Фокус сообщал, что легендарный хит Верки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai" вновь вошёл в число самых популярных песен в истории "Евровидения", заняв 19-е место в рейтинге за сентябрь 2026 года.