"Інтербачення" Путіна дало збій: Саудівська Аравія відмовилася приймати конкурс у 2026 році

Російське "Інтербачення", яке Кремль задумав як альтернативу "Євробаченню", не відбудеться в Саудівській Аравії у 2026 році — конкурс можуть перенести на 2027-й, але причини такого рішення не розкривають.

Міжнародний пісенний конкурс "Інтербачення", який Росія відродила як альтернативу "Євробаченню", не відбудеться в Саудівській Аравії у 2026 році. Наразі захід пропонують перенести на 2027 рік, однак нову дату поки не оголосили. Про це 24 жовтня повідомило російське державне агентство ТАСС із посиланням на неназване джерело, знайоме із ситуацією. За його словами, організувати конкурс у Саудівській Аравії цього року неможливо "через комплекс обставин".

Водночас офіційного повідомлення організаторів про нову дату проведення конкурсу наразі немає. Тому говорити про остаточне перенесення на 2027 рік поки передчасно.

Видео дня

Зазначимо, що перші сумніви щодо проведення "Інтербачення" в Саудівській Аравії з’явилися ще влітку. Так, на початку серпня джерело ТАСС у Ер-Ріяді повідомляло, що організатори досі не визначилися з датою заходу, переліком учасників і програмою. А вже у вересні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомляв про переговори з очільником МЗС Саудівської Аравії Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом щодо організації конкурсу. Тоді сторони вирішили відкласти обговорення дати його проведення.

"Ситуацію в регіоні доводиться враховувати", — зазначав Лавров.

Водночас представники конкурсу тоді заявляли, що Саудівська Аравія залишалася країною, яка мала прийняти захід після московського фіналу 2025 року.

Російські медіа пов'язують можливе перенесення заходу із загостренням ситуації на Близькому Сході.

Чому Росія відродила "Інтербачення"

Російська влада взялася відроджувати "Інтербачення" після того, як у 2022 році Росію відсторонили від участі в "Євробаченні" через повномасштабне вторгнення в Україну. Європейська мовна спілка пояснювала це рішення тим, що участь Росії могла б зашкодити репутації конкурсу.

Того ж року російська міністерка культури Ольга Любімова запропонувала повернути конкурс, який проводили ще за радянських часів. У лютому 2025 року Володимир Путін підписав указ про організацію нового "Інтербачення". На проведення заходу російська влада виділила 750 мільйонів рублів.

Нагадаємо, що радянський конкурс із такою назвою проводили в різні періоди у другій половині XX століття. Зокрема, наприкінці 1970-х — на початку 1980-х років пісенні фестивалі відбувалися в польському Сопоті. У них брали участь виконавці із СРСР та інших соціалістичних країн.

Російська сторона позиціонувала новий фестиваль як міжнародну музичну подію, яка має об’єднати виконавців із різних країн. Водночас конкурс став частиною спроб Москви створити власний культурний майданчик після обмеження участі Росії в західних міжнародних заходах.

Хто переміг на першому "Інтербаченні" після відродження

Перший оновлений конкурс відбувся 20 вересня 2025 року в Москві. За даними офіційного сайту "Інтербачення", у фіналі взяли участь представники 23 країн, зокрема держав БРІКС.

Росію представляв співак SHAMAN, справжнє ім’я якого — Ярослав Дронов. Серед учасників також були виконавці з В’єтнаму, Киргизстану, Катару, Китаю, Індії, Білорусі, Сербії та інших держав.

Перемогу здобув в’єтнамський співак Дик Фук (Đức Phúc), який отримав 422 бали від міжнародного журі. Друге місце посів представник Киргизстану, а третє — співачка з Катару.

Під час фіналу організатори оголосили, що наступний конкурс має прийняти Саудівська Аравія. Проте згодом виникли питання щодо передавання їй організаційних повноважень.

На тлі невизначеності щодо організації заходу проведення другого відродженого "Інтербачення" у 2026 році опинилося під загрозою. Станом на 25 жовтня 2026 року, за повідомленням ТАСС, конкурс у Саудівській Аравії цього року не відбудеться. Як можливу альтернативу розглядають 2027 рік, однак нову дату ще не підтверджено офіційно.

Нагадаємо, українка Еріка Колесніченко з піснею Not A Lullaby посіла дев’яте місце на "Дитячому Євробаченні-2026", набравши 106 балів, причому глядачі оцінили її виступ майже вдвічі вище за професійне журі. Перемогу здобула 13-річна Naré з Вірменії, чия композиція BOO! принесла країні 202 бали.

Також Фокус писав, що легендарний хіт Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai знову опинився серед найпопулярніших пісень в історії Євробачення, посівши 19-те місце в рейтингу за вересень 2026 року.