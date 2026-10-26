Вучич признал поражение на выборах в Сербии: по всей стране начались громкие празднования (видео)

По предварительным данным, на парламентских выборах в Сербии побеждает оппозиционный "Студенческий список", в то время как бывший президент Александар Вучич уже признал поражение своей партии. После этого на улицы городов по всей стране вышли тысячи людей, радующихся результатам голосования.

Согласно репрезентативной выборке, проведенной социологами CESID-IPPS, список кандидатов от "Студенческого списка" получит 138 депутатов, тогда как правая Сербская прогрессивная партия (СПС) Вучича получила 104 места. Для большинства в парламенте требуется 126 мандатов, поэтому "Студенческий список" сможет сформировать правительство самостоятельно. Остальные места, как полагают социологи, будут распределены между партиями этнических меньшинств, пишет The Guardian.

Сербский телеканал N1 вечером 25 октября передал заявление Александара Вучича, который объявил о поражении ещё до объявления окончательных результатов.

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"У нас до сих пор нет окончательных результатов, но, судя по выборке… очевидно, что мы проиграли эти выборы, "Студенческий список" победил, у них будет от 135 до 140 мест, а у нас будет 105, больше никто не прошел в парламент", — заявил политик.

В то же время Вучич сообщил, что его партия одержала победу среди сербов в регионе, в частности в Республике Сербской, Черногории, Северной Македонии и на Косово.

Тем временем в штабе "Студенческого списка" сторонники скандировали "Победа, победа!", аплодируя, плача и обнимаясь.

"Дорогая Сербия, сегодня вечером голос народа был услышан. Сегодня вечером мы празднуем победу, а завтра строим будущее", — заявил Радомир Саичич, профессор Белградского университета, выступая от имени студентов в их штабе.

Сербы празднуют результаты выборов

После заявления Вучича на улицы городов по всей Сербии начали массово выходить люди. Как сообщает государственная общественная телерадиокомпания Сербии РТС (Radio-televizija Srbije), громкие скандирования, песни и звуки петард, отмечающих победу "Студенческого списка", раздались на улицах многочисленных населённых пунктов.

Люди собрались на площади "Славия" в Белграде, чтобы отпраздновать победу "Студенческого списка", а автоколонны остановились на месте. Празднования также проходили в других районах сербской столицы.

Сербы празднуют победу "Студенческого списка" на выборах

Большое количество людей собралось также на площади Свободы в Новом Саде. Граждане пели предвыборные песни и танцевали в кругу. По всему городу колонны автомобилей сигналили, а на многих из них люди вывесили сербские флаги.

Кроме того, массовые демонстрации прошли в Прокуплье, Смедеревской Паланке, на улицах Шабаца и Пирота.

Стоит отметить, что в воскресенье на выборах в Сербии проголосовало рекордное количество избирателей. По всей стране у избирательных участков выстраивались длинные очереди, а в некоторых местах время ожидания достигало двух часов. По состоянию на вечер 25 октября явка была оценена в 67,6% — это самый высокий показатель со времени распада Югославии в 1992 году.

Напомним, 27 сентября Александар Вучич объявил о своей отставке с поста главы государства.

На официальном сайте правительства Сербии сообщалось, что после отставки Александра Вучича спикер парламента Ана Брнабич временно взяла на себя полномочия президента страны.